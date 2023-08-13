Нутриціолог назвала вершкове масло, яке ніколи не варто купувати

Яке масло краще не купувати

За словами нутриціолога, не варто купувати вершкове масло, на упаковці якого написано "продукт" або слово "масло" в лапках, оскільки це точно підробка.

До того ж краще не брати масло, жирність якого менше ніж 78%, оскільки таке теж не справжнє. Ніколи не купуйте товар невідомих виробників.

Також не беріть масло невідомо в кого, оскільки ви не знаєте при яких умовах воно готувалось та як зберігалось, завжди вибирайте в магазинах та супермаркетах.

Як вибрати масло

Нутриціолог радить обирати вершкове масло, жирність якого більш як 78%, а в ідеалі - 82%. Більша жирність - більша ймовірність того, що продукт натуральний.

В складі мають бути лише вершки, ніяких інших добавок та незрозумілих компонентів. Колір масла має бути білий, але не жовтий.

Крім того, на пакуванні мають бути вказані виробник, адреса потужностей та нормативний документ ДСТУ. Позначка держстандартів повинна бути 4399:2005, тому обов'язково уважно читайте, що написано на упаковці.

Користь масла для здоров'я

Молочний продукт має багато переваг для здоров'я. Масло містить вітамін D3, який необхідний для здоров’я кісток, нервової системи та допомагає засвоєнню кальцію.

До цього ж містить вітаміни К2, К1, А і Е, які сприяють зміцненню імунітету, підтримці хорошого стану шкіри, здоровому зору та зменшують ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань.