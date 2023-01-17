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Нутриціолог назвала топ-5 детокс-напоїв для здоров'я: рецепти

Які напої покращують самопучуття і роботу шлунку (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Після тривалих святкових застіль багато хто мучиться від важкості у шлунку. Полегшити цей стан допоможуть домашні детокс-напої, які пришвидшують метаболізм, покращують травлення та заспокоюють надмірний апетит.

Рецептами корисних напоїв поділилась нутриціолог Олеся Третякова на своїй сторінці Instagram.

Яблуко + кориця

Велике яблуко очистьте від шкірки й наріжте скибками. Залийте 500 мл окропу, пізніше в охолоджений напій додайте 1 ч. л. меду (не обов’язково), 1 ч. л. кориці меленої. Залиште напій настоятись 20-30 хвилин, процідіть і пийте протягом дня.

Яблучний оцет

Цей напій найпростіший. 1 ч. л. яблучного оцту додайте у півлітрову пляшку з водою і пийте протягом дня.

Лимон + імбир

Залийте склянкою майже гарячої води 2 ст. л. лимонного соку, додайте дрібку тертого імбиру (до смаку, можна і більше). Температура води повинна бути вище 40 ° С обов'язково. Для посилення ефекту можна додати дрібку червоного перцю.

М'ятно-лимонний напій

У графин влийте 1,5 літра води, додайте м‘яту перцеву, огірок, лимон та подрібнений імбир. Пропорції - як кому подобається. Робить цей напій увечері, щоб за ніч настоявся.

Пити можна з самого ранку на пустий шлунок. Також протягом дня між прийомами їжі. Це чудовий напій для схуднення.

Кориця + лимон + мед

Змішайте склянку гарячої води, шматок лимона, 0,5 ч. л. меду та 1 ч. л. кориці. Також можна додати дрібку чаю.

"Ці напої прискорюють метаболізм, допомагають заспокоїть апетит, роблять чудовий детокс. Взагалі, раджу додати у свій раціон корицю та сухий мелений імбир. Це дуже корисні спеції для прискорення обміну речовин, вони також роблять страви цікавішими", - наголошує Олеся Третякова.

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