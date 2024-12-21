Нутриціолог назвала страву, з якої корисно починати святкове застілля

Під час зимових свят потрібно дотримуватись правил, які допоможуть не переїсти та не зашкодити шлунку. Нутриціолог розповіла, з якої страви потрібно починати святкове застілля.
РБК-Україна (проект Styler) також повідомляє, як безпечно вживати алкоголь під час свят.
За словами нутриціолога Олени Костюк, їсти можна не тільки 31 грудня і не варто сильно обмежувати себе всі наступні дні.
Варто обирати зі святкового столу якийсь один чи два основних продукти, які ви будете вживати.
Обов'язково перекусіть перед застіллям - це не дасть вам змоги переїсти.
За святковим столом починайте їсти з овочів, адже клітковина наситить шлунок і ви не будете переїдати. Потім переходьте на м'ясо, а вже далі на основну страву.
Десерти вживайте не раніше, ніж через пів години після застілля.
Якщо ви вже вживайте алкоголь, то дотримуйтеся питного режиму, тому що спиртне призводить до дегідратації.
Багато святкових страв можуть бути калорійними, тоді як деякі сезонні продукти також можуть бути поживними:
Вживання їжі до та під час вживання алкоголю має важливе значення для вашої безпеки. Їжа уповільнює швидкість, з якою ваш організм поглинає алкоголь. Це також заважає випити занадто багато, оскільки ви вже відчуваєте ситість.
Спробуйте чергувати алкогольні напої з водою або іншими безалкогольними напоями.
Алкоголь також може мати серйозний вплив на ваше емоційне здоров’я та благополуччя. Похмілля може спричинити почуття тривоги та пригнічення.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка нутриціолога Олени Костюк та сайт Мауо clinic.