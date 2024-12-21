Нутриціолог назвала страву, з якої корисно починати святкове застілля

Що потрібно зробити перед застіллям

За словами нутриціолога Олени Костюк, їсти можна не тільки 31 грудня і не варто сильно обмежувати себе всі наступні дні.

Варто обирати зі святкового столу якийсь один чи два основних продукти, які ви будете вживати.

Обов'язково перекусіть перед застіллям - це не дасть вам змоги переїсти.

За святковим столом починайте їсти з овочів, адже клітковина наситить шлунок і ви не будете переїдати. Потім переходьте на м'ясо, а вже далі на основну страву.

Десерти вживайте не раніше, ніж через пів години після застілля.

Якщо ви вже вживайте алкоголь, то дотримуйтеся питного режиму, тому що спиртне призводить до дегідратації.

Які найбільш корисні святкові страви

Багато святкових страв можуть бути калорійними, тоді як деякі сезонні продукти також можуть бути поживними:

солодка картопля, журавлина, зимові патисони та темна листова зелень багаті на вітаміни й мінерали

індичка, яка часто є головною стравою святкового столу, є чудовим джерелом нежирного білка, особливо філе індички

салати додають різноманітності, тому варто звернути увагу на такі інгредієнти, як кіноа, шпинат, буряк та інші фрукти й овочі

багато користі можна отримати зі страв, які містять оливкову олію, горіхи та насіння

Вживання їжі до та під час вживання алкоголю має важливе значення для вашої безпеки. Їжа уповільнює швидкість, з якою ваш організм поглинає алкоголь. Це також заважає випити занадто багато, оскільки ви вже відчуваєте ситість.

Спробуйте чергувати алкогольні напої з водою або іншими безалкогольними напоями.

Алкоголь також може мати серйозний вплив на ваше емоційне здоров’я та благополуччя. Похмілля може спричинити почуття тривоги та пригнічення.