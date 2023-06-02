Нутриціолог назвала список суперфудів, які обов'язково потрібно включити в раціон

Буряк

Це джерело заліза і фолієвої кислоти. Він також містить бетаїн, магній та інші антиоксиданти. Дослідження доводять, що вживання бурякового соку перед тренуванням підвищує витривалість деяких спортсменів, дозволяючи кисню краще проникати в тканини.

Ягоди

Лохина, вишня, ожина, полуниці багаті на антиоксиданти та флавоноїди, а також вітамін С. Включаючи до свого раціону ягоди, ми допомагаємо клітинам нашого організму протистояти шкідливому впливу різних мікроорганізмів.

Часник

Часник є антибіотиком широкого спектра дії, навіть проти антибіотикорезистентних штамів та грибків.

Гарбузове насіння

Насіння гарбуза має потужний протипаразитарний вплив. Воно є хорошим джерелом вітамінів при одноманітному раціоні. Також це дуже цінне джерело корисних жирів для під час посту та для вегетаріанців.

Насіння льону

Насіння має рідку альфа-ліноленову кислоту (відноситься до омега-3), та слиз, який лікує та захищає слизові шлунково-кишкового тракту. Крім того, цей продукт допомагає підтримувати відчуття ситості як можна довше.

Капуста, редька, хрін та гірчиця

Ці продукти містять глюкозинолати - речовину, яка допомагає запобігти раку.

Цикорій та топінамбур

Ці продукти містять інулін, який має пребіотичні властивості Також він сприяє росту дружньої мікробіоти кишківника. До цього ж знижує рівень глюкози в крові.

Петрушка

Петрушка містить ароматну ефірну олію, яку називають ще "камфора петрушки", з антиоксидантними та спазмолітичними властивостями. Також використовується коріння та листя цієї зелені для виготовлення олії.

Селера

Селера містить флавоноїд - апігенін, який має протизапальні та антиканцерогенні властивості. Також цей продукт корисний для серця, судин, нервової системи, імунітету і для травлення.

Гречка

Ця крупа позитивно впливає на роботу печінки, діяльність кишківника. Також гречка допомагає знизити рівень холестерину в крові.

Шипшина

Цей плід лідер по вмісту антиоксиданту вітаміну С, який сприяє зміцненню імунітету. Також шипшина дуже корисна для шкіри, волосся та сприяє здоровій роботі серцево-судинної системи.

Волоський горіх

Цей горішок взагалі використовують цілком як лікарську рослину. Цей продукт містить багато марганцю та кремнію, що позитивно вливають на нервову систему та запобігають передчасному старінню.