Нутриціолог назвала список суперфудів, які обов'язково потрібно включити в раціон

Необхідні для організму вітаміни та мінерали найкраще отримувати з їжі. Так вони ліпше засвоюються, ніж з аптечних фармацевтичних комплексів.
Про те, які продукти мають унікальний вміст вітамінів та можна назвати суперфудами, розповіла нутриціолог Сніжана Ворошилова у своєму Instagram.
Це джерело заліза і фолієвої кислоти. Він також містить бетаїн, магній та інші антиоксиданти. Дослідження доводять, що вживання бурякового соку перед тренуванням підвищує витривалість деяких спортсменів, дозволяючи кисню краще проникати в тканини.
Лохина, вишня, ожина, полуниці багаті на антиоксиданти та флавоноїди, а також вітамін С. Включаючи до свого раціону ягоди, ми допомагаємо клітинам нашого організму протистояти шкідливому впливу різних мікроорганізмів.
Часник є антибіотиком широкого спектра дії, навіть проти антибіотикорезистентних штамів та грибків.
Насіння гарбуза має потужний протипаразитарний вплив. Воно є хорошим джерелом вітамінів при одноманітному раціоні. Також це дуже цінне джерело корисних жирів для під час посту та для вегетаріанців.
Насіння має рідку альфа-ліноленову кислоту (відноситься до омега-3), та слиз, який лікує та захищає слизові шлунково-кишкового тракту. Крім того, цей продукт допомагає підтримувати відчуття ситості як можна довше.
Ці продукти містять глюкозинолати - речовину, яка допомагає запобігти раку.
Ці продукти містять інулін, який має пребіотичні властивості Також він сприяє росту дружньої мікробіоти кишківника. До цього ж знижує рівень глюкози в крові.
Петрушка містить ароматну ефірну олію, яку називають ще "камфора петрушки", з антиоксидантними та спазмолітичними властивостями. Також використовується коріння та листя цієї зелені для виготовлення олії.
Селера містить флавоноїд - апігенін, який має протизапальні та антиканцерогенні властивості. Також цей продукт корисний для серця, судин, нервової системи, імунітету і для травлення.
Ця крупа позитивно впливає на роботу печінки, діяльність кишківника. Також гречка допомагає знизити рівень холестерину в крові.
Цей плід лідер по вмісту антиоксиданту вітаміну С, який сприяє зміцненню імунітету. Також шипшина дуже корисна для шкіри, волосся та сприяє здоровій роботі серцево-судинної системи.
Цей горішок взагалі використовують цілком як лікарську рослину. Цей продукт містить багато марганцю та кремнію, що позитивно вливають на нервову систему та запобігають передчасному старінню.
Раніше ми пояснювали, як вибрати якісні овочеві консерви в магазині, щоб не отруїтися.
Також читайте, кому не варто зловживати фруктами.