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Нутриціолог назвала сніданки, які сильно шкодять здоров'ю

Які продукти шкідливі на сніданок (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Сніданок - важливий прийом їжі, пропускати його не можна. Але і їсти на голодний шлунок теж можна далеко не усі продукти.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Віри Курин.

Які продукти уникати зранку

Іноді усі забувають, що наше здоров'я багато в чому залежить саме від нашого способу життя. Тому, варто не лінуватись, а відповідально ставитись до свого раціону.

Нутриціолог назвала список продуктів, які краще виключити зі свого сніданку, якщо хочете мати гарне самопочуття.

Кава

Такий напій зранку може так вплинути на самопочуття:

  • підвищується рівень кортизолу (зранку він і так високий)
  • запалюється слизова шлунку
  • стимулюється вироблення шлункового соку

Фруктові салати

Фруктові салати зранку краще не їсти. Ось як вони впливають на здоров'я:

  • швидкий підйом цукру в крові
  • фруктові кислоти роздратовують слизову шлунку

Вівсянка-хвилинка

Усі зазвичай думають, що така вівсянка лише корисна для здоров'я. Однак, це не зовсім так. За словами Віри Курин, такий продукт зранку дає:

  • мінімум насичення
  • швидкий голод після
  • низька харчова цінність
  • відсутність білка, який нам необхідний зранку

Фреші

Зранку пити фреш не надто хороша ідея. Ось чому:

  • містять багато цукру 
  • відсутність клітковини
  • провокують виникнення інсулінорезистентності та порушення вуглеводного обміну

Що буде, якщо взагалі не снідати

Повна відсутність сніданку шкідлива для здоров'я:

  • порушення роботи гормональної системи
  • порушення роботи ШКТ
  • відсутність глюкози, яка необхідна нашим органам та на відновлення глікемічного депо в печінці
  • відсутність енергії
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здоровяНутриціолог