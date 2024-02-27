Нутриціолог назвала сніданки, які сильно шкодять здоров'ю

Сніданок - важливий прийом їжі, пропускати його не можна. Але і їсти на голодний шлунок теж можна далеко не усі продукти.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Віри Курин.
Іноді усі забувають, що наше здоров'я багато в чому залежить саме від нашого способу життя. Тому, варто не лінуватись, а відповідально ставитись до свого раціону.
Нутриціолог назвала список продуктів, які краще виключити зі свого сніданку, якщо хочете мати гарне самопочуття.
Такий напій зранку може так вплинути на самопочуття:
Фруктові салати зранку краще не їсти. Ось як вони впливають на здоров'я:
Усі зазвичай думають, що така вівсянка лише корисна для здоров'я. Однак, це не зовсім так. За словами Віри Курин, такий продукт зранку дає:
Зранку пити фреш не надто хороша ідея. Ось чому:
Повна відсутність сніданку шкідлива для здоров'я:
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