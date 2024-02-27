Нутриціолог назвала сніданки, які сильно шкодять здоров'ю

Які продукти уникати зранку

Іноді усі забувають, що наше здоров'я багато в чому залежить саме від нашого способу життя. Тому, варто не лінуватись, а відповідально ставитись до свого раціону.

Нутриціолог назвала список продуктів, які краще виключити зі свого сніданку, якщо хочете мати гарне самопочуття.

Кава

Такий напій зранку може так вплинути на самопочуття:

підвищується рівень кортизолу (зранку він і так високий)

запалюється слизова шлунку

стимулюється вироблення шлункового соку

Фруктові салати

Фруктові салати зранку краще не їсти. Ось як вони впливають на здоров'я:

швидкий підйом цукру в крові

фруктові кислоти роздратовують слизову шлунку

Вівсянка-хвилинка

Усі зазвичай думають, що така вівсянка лише корисна для здоров'я. Однак, це не зовсім так. За словами Віри Курин, такий продукт зранку дає:

мінімум насичення

швидкий голод після

низька харчова цінність

відсутність білка, який нам необхідний зранку

Фреші

Зранку пити фреш не надто хороша ідея. Ось чому:

містять багато цукру

відсутність клітковини

провокують виникнення інсулінорезистентності та порушення вуглеводного обміну

Що буде, якщо взагалі не снідати

Повна відсутність сніданку шкідлива для здоров'я: