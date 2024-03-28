Нутриціолог назвала рибу, яка становить небезпеку для здоров'я людини

Чим це небезпечно

За словами нутриціолога, небезпечно це тим, що риба та морепродукти із забруднених водойм накопичують в собі важкі метали, потім вони потрапляють на стіл, а тоді в організм.

Також експерт назвала види риб, які є особливо забрудненими та можуть нести небезпеку для здоров’я. До риб з великою кількістю ртуті або інших важких металів відносять:

риба-меч

акула

палтус

пангасіус

тилапія

Риба-меч (фото: wikipedia)

Акула (фото: wikipedia)

Палтус (фото: wikipedia)

Пангасіус (фото: wikipedia)

Тилапія (фото: wikipedia)

Яка риба безпечна

Атлантичний блакитний тунець - це найбільший тунець, а чим більша рибина, тим більше вона накопичує в собі важких металів. При купівлі консервованого тунця звертайте увагу на те, який сорт ви купуєте.

Більш безпечними є альбакор та смугастий тунець. Варто обирати тунець у своєму соку, тому що якість олії ви не можете проконтролювати, та й через тривале зберігання олія може почати окислюватися, тому такий продукт вже стає небезпечним для вживання.

"Одноразове вживання цих видів риб швидше за все ніяк не вплине на ваше здоров’я, проте, регулярне вживання може суттєво погіршити його", - йдеться у повідомленні.

Слід враховувати, що понад 90% риби на прилавках приїздить до нас мороженою і тут вже розморожують. Охолоджену знайти - рідкість, оскільки ця риба швидко псується.

Найкориснішою та найдоступнішою рибою є та, яка є найбільш доступною для кожного з нас - це оселедець і скумбрія. Така риба підійде і в консервованому виді, і у власному соку.