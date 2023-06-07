Нутриціолог назвала продукти, які призводять до ожиріння та діабету

Вживання деяких продуктів може призвести до ожиріння, діабету та серцево-судинних хвороб. Необхідно такі продукти категорично виключити з раціону, щоб не шкодити здоров'ю.
Про це повідомила нутриціолог Софія Мельнік в Instagram.
Продукт містить величезну концентрацію омега 6.
"Баланс омега-3 надважливий в нашому організмі, це як вимикач. Омега 6 - запускає каскад запальних реакцій, щоб імунна система помітила та почала роботу, а омега 3 - його вимикає, коли вже процес відновлення почався", - йдеться у повідомленні.
Отже, коли омега-6 в десятки разів більше, то виникають хронічні запалення, що призводить до серйозних проблем зі здоров’ям.
У складі льодяників міститься величезна кількість цукру та барвників з ароматизаторами. В результаті різко піднімається рівень глюкози в крові, а це свою чергу підіймає інсулін до критичних показників.
Тому вся зайва глюкоза відкладається у вигляді жирів навколо талії та призводить до зайвої ваги, ожиріння, діабету та серцево-судинного захворювання.
Це гідрогенізовані жири, які не окислюються, довго не псуються, тому вони мають дуже довгі строки придатності. Через це вони використовуються в масовому виробництві хлібобулочних виробів, фас-фуду, снеків та соусів.
Нутриціолог каже, що в пачці чипсів 50% - трансжири. Така кількість призводить до зниження ЛПВЩ (хорошого холестерину) та підвіщують ЛПНЩ (поганий холестерин).
Нутриціолог радить ще в магазині читати склад продуктів, щоб не шкодити своєму здоров'ю.
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