Нутриціолог назвала продукти, які допоможуть уникнути тривожності та депресії

Стрес та депресія - захисні реакції організму, які можуть виникати з різних причин. Однак, існують продукти, які можуть провокувати такі стани.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instgaram-сторінку нутриціолога та фізіолога Ольги Дорош .

Як їжа впливає на здоров'я

Важливо запам’ятати - зв’язок між харчуванням і психічним здоров’ям є двостороннім: те, що ми їмо впливає на психічне здоров’я, а стан психічного здоров’я впливає на те, що і наскільки добре людина їсть.⠀

Нутриціолог каже, що під час стресу в раціоні стає більше висококалорійної їжі з низькою нутрітивною цінністю. Як наслідок - це тягне за собою недоїдання продуктів багатих на важливі для роботи нервової системи речовини. Додаємо сюди низьку фізичну активність, куріння й алкоголь і отримуємо ще додаткову шкоду. ⁣⁣⠀

Дорош зазначила, що зниження частоти депресії та самогубств виникає при здоровому харчуванні. Концентрація нейротрофічного фактора мозку (BDNF), який бере участь у пластичності та нейродегенеративних процесах, залежить від поживних речовин.

Що потрібно їсти

Варто дотримуватись здорового та збалансованого харчування.

Дотримання середземноморської дієти чи MIND позитивно впливає на психічне здоров'я. Ці дієти можуть принести додаткові переваги для людей похилого віку, зокрема, для підтримки їх когнітивних здібностей.

Важливу роль у правильній роботі нервової системи відіграють вітаміни групи В, цинк та магній. Наприклад, дефіцит цинку впливає на тяжкість депресії й перепади настрою.

Тому важливо додати в раціон такі продукти:

крупи

бобові

горіхи

насіння

нежирне м'ясо

субпродукти

зелені листові овочі

Овочі й фрукти в раціоні

Мова йде про добрі джерела антиоксидантів для захисту клітин. Овочі й фрукти також позитивно впливають на ментальне здоров'я, знижують ймовірність депресії та покращують процес її лікування.

Риба в раціоні

Експерт зазначила, що дві порції риби повинні бути в раціоні щотижня.

Омега-3 жирні кислоти дуже важливі для зв'язків між нервовими клітинами, роботи рецепторів та мають протизапальну дію та впливають на вивільнення нейромедіаторів.

До того ж низький рівень вітаміну D пов'язаний з вищим ризиком шизофренії, депресії, дратівливості, втоми, перепаду настрою та проблем зі сном.

Як кофеїн впливає на настрій

Нутриціолог зазначила, що кофеїн може вплинути на настрій та сон.

Деякі люди відчувають зміни настрою, дратівливість та тривогу від вживання напоїв чи їжі з кофеїном. Зокрема, достатнє пиття несолодкої рідини, не менш важливе як їжа.