Нутриціолог назвала популярний продукт, який провокує серцеві хвороби і хронічні запалення

Про шкоду трансжирів чули усі, втім мало хто знає, що часто їх джерелом є рафіновані олії. Регулярне зловживання цим продуктом може стати причиною серйозних хвороб.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько в Telegram.
"Трансжири - жири створені людиною для надання їжі насиченого смаку, пластичної текстури та продовження термінів зберігання. По суті те, що ми називаємо трансжирами - сюди можна включити і рафіновану олію, фритюр - технічно називається транс-ізомери. Це молекулярно змінені, у тому числі рафіновані, гідрогенізовані, вибілені, дезодоровані жири, найчастіше рослинного походження", - пояснює експерт.
За словами нутриціолога, перетворення "молекулярно поламаних олій" загрожує утворенням небажаних сполук, їх утриманням в організмі та складним розщепленням.
Регулярне вживання маргаринів та цих гідрогенізованих, рафінованих, очищених реактивами, відбілювачами, високою температурою та окисленням олій призводить до:
"Усі рандомізовані, якісні дослідження доводять, що трансжири несприятливо впливають на організм. Насамперед, це фракції холестерину. Також це впливає на пухкі судинні стінки, викликає гіпертонію, високий тиск, зміну ліпідного профілю - а все це шлях до переддіабету. Навіть якщо метаболізм хороший і тіло молоде, повністю змінений на молекулярному рівні жир не піде на користь", - каже Голобородько.
Голобородько радить віддавати перевагу нерафінованим оліям, оскільки вони корисніші.
Для помірного смаження та запікання найкраще використовувати:
Для салатів, овочів, каш (без нагріву та температур) найкраще підходять:
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