Нутриціолог назвала популярний продукт, який провокує серцеві хвороби і хронічні запалення

Чим небезпечна рафінована олія

"Трансжири - жири створені людиною для надання їжі насиченого смаку, пластичної текстури та продовження термінів зберігання. По суті те, що ми називаємо трансжирами - сюди можна включити і рафіновану олію, фритюр - технічно називається транс-ізомери. Це молекулярно змінені, у тому числі рафіновані, гідрогенізовані, вибілені, дезодоровані жири, найчастіше рослинного походження", - пояснює експерт.

За словами нутриціолога, перетворення "молекулярно поламаних олій" загрожує утворенням небажаних сполук, їх утриманням в організмі та складним розщепленням.

Регулярне вживання маргаринів та цих гідрогенізованих, рафінованих, очищених реактивами, відбілювачами, високою температурою та окисленням олій призводить до:

серцево-судинних патологій

переддіабету через порушення ліпідного спектру

ожиріння

хронічного запалення

стимулювання аутоімунних захворювань

пригнічує природний детокс печінки

"Усі рандомізовані, якісні дослідження доводять, що трансжири несприятливо впливають на організм. Насамперед, це фракції холестерину. Також це впливає на пухкі судинні стінки, викликає гіпертонію, високий тиск, зміну ліпідного профілю - а все це шлях до переддіабету. Навіть якщо метаболізм хороший і тіло молоде, повністю змінений на молекулярному рівні жир не піде на користь", - каже Голобородько.

На що можна замінити рафіновану олію

Голобородько радить віддавати перевагу нерафінованим оліям, оскільки вони корисніші.

Для помірного смаження та запікання найкраще використовувати:

оливкову олію екстра вьорджин (без димлення)

кокосову нерафіновану олію

олію з авокадо

тваринні жири (сало, смалець, масло)

Для салатів, овочів, каш (без нагріву та температур) найкраще підходять: