Нутриціолог назвала фактор, який погіршує перебіг усіх хвороб
Дослідження показують, що підвищений рівень цукру у крові здатен погіршувати перебіг будь-якої хвороби та затягувати період одужання.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько в Telegram.
Як саме цукор впливає на перебіг хвороб
"Просто повірити, що цукор погіршує перебіг хвороб - важко. Але є багато доказів. Одне недавнє дослідження вивчало причину важкого ковіду - нестабільні рівні глюкози. Дослідники зібрали великі дані та побачили, що чим вище глюкоза, чим гірший метаболізм, тим важче проходить вірусна інфекція у пацієнтів", - пише експерт.
За її словами, підвищений рівень глюкози в крові може порушити перший рівень вродженого імунного захисту в легенях та створити ідеальні умови для доступу вірусу.
Також підвищений рівень може частіше давати ускладнення - гіперзапалення та підвищене згортання, не тільки під час ковіду. А ще субклінічна патологія метаболізму глюкози може бути однією з причин, через яку молоді та практично здорові люди можуть захворіти на тяжку форму.
"Дослідники у статті стверджують, що не змогли знайти іншої біологічної змінної, крім метаболізму глюкози, яка могла б краще пояснити, чому в одних захворювання протікає важче, ніж в інших", - зазначила Голобородько.
Вона також додала, що стабільний рівень глюкози є важливим для превенції багатьох захворювань.
Як контролювати рівень цукру
Нутриціолог зазначає, що хоча б раз на рік треба ставити датчик постійного моніторингу глюкози. При виявленні стрибків і високої глюкози протягом 2-х годин після їжі треба вжити заходів, і найважливішим буде контроль вуглеводів, особливо рафінованих.
"Зовсім без вуглеводів не можна, намагайтеся вживати їх у першій половині дня, коли метаболічна гнучкість вища", - радить Голобородько.
Також автори статті рекомендують до застосування препарат, що допомагає балансу обміну глюкози.
"Періодичне голодування - для більшості працюватиме пропуск їжі ввечері, але якщо ви прокидаєтеся при цьому години через 3 після початку сну, то це знак до того, що довгих вуглеводів треба додати ввечері", - каже нутриціолог.
Вона додає, що якщо людина не спала або спала погано - то глюкоза вранці завжди вище і вище стрибки після їжі, тому сон має бути в пріоритеті за будь-яких метаболічних розладів.
Також Голобородько пояснює, що чим старшими ми стаємо, тим активніше впливає наша генетика, тому ЗСЖ з віком стає важливішим.
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