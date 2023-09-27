Нутриціолог назвала фактор, який погіршує перебіг усіх хвороб

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько в Telegram .

Як саме цукор впливає на перебіг хвороб

"Просто повірити, що цукор погіршує перебіг хвороб - важко. Але є багато доказів. Одне недавнє дослідження вивчало причину важкого ковіду - нестабільні рівні глюкози. Дослідники зібрали великі дані та побачили, що чим вище глюкоза, чим гірший метаболізм, тим важче проходить вірусна інфекція у пацієнтів", - пише експерт.

За її словами, підвищений рівень глюкози в крові може порушити перший рівень вродженого імунного захисту в легенях та створити ідеальні умови для доступу вірусу.

Також підвищений рівень може частіше давати ускладнення - гіперзапалення та підвищене згортання, не тільки під час ковіду. А ще субклінічна патологія метаболізму глюкози може бути однією з причин, через яку молоді та практично здорові люди можуть захворіти на тяжку форму.

"Дослідники у статті стверджують, що не змогли знайти іншої біологічної змінної, крім метаболізму глюкози, яка могла б краще пояснити, чому в одних захворювання протікає важче, ніж в інших", - зазначила Голобородько.

Вона також додала, що стабільний рівень глюкози є важливим для превенції багатьох захворювань.

Як контролювати рівень цукру

Нутриціолог зазначає, що хоча б раз на рік треба ставити датчик постійного моніторингу глюкози. При виявленні стрибків і високої глюкози протягом 2-х годин після їжі треба вжити заходів, і найважливішим буде контроль вуглеводів, особливо рафінованих.

"Зовсім без вуглеводів не можна, намагайтеся вживати їх у першій половині дня, коли метаболічна гнучкість вища", - радить Голобородько.

Також автори статті рекомендують до застосування препарат, що допомагає балансу обміну глюкози.

"Періодичне голодування - для більшості працюватиме пропуск їжі ввечері, але якщо ви прокидаєтеся при цьому години через 3 після початку сну, то це знак до того, що довгих вуглеводів треба додати ввечері", - каже нутриціолог.

Вона додає, що якщо людина не спала або спала погано - то глюкоза вранці завжди вище і вище стрибки після їжі, тому сон має бути в пріоритеті за будь-яких метаболічних розладів.

Також Голобородько пояснює, що чим старшими ми стаємо, тим активніше впливає наша генетика, тому ЗСЖ з віком стає важливішим.