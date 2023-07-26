Нутриціолог назвала добавки, які не потрібно приймати: гроші на вітер

Харчові добавки містять концентроване джерело поживних речовин. Певні вітаміни дійсно можуть призначати для того, щоб скорегувати дефіцит тих чи інших речовин в організмі. Однак, не усім їх потрібно пити.

Про це повідомила нутриціолог Віра Курин в Instagram .

Фолієва кислота

Така добавка є синтетичною формою фолату - водорозчинного вітаміну, також відомого як вітамін В9.

Експерт каже, що добавка не допоможе усунути дефіцит В9, а тільки посилить ситуацію. Все тому, що фолієва кислота заважає засвоєнню природної для організму форми вітаміну В9 - фолатів.

Кальцій-магній 2 в 1

Такі добавки часто комбінують в один комплекс, тому що без достатньої кількості кальцію в організмі не засвоюється магній, і навпаки. Однак, все навпаки.

За словами нутриціолога, проблема в тому, такі вітаміни заважають один одному засвоюватись, тому пити їх треба окремо.

Цинк-мідь

Під час кожного прийому 15 мг цинку потрібно приймати по 1 мг міді, і навпаки. Однак, це потрібно робити не одночасно, адже вони заважають один одному засвоюватись.

Оксид магнію

Оксид магнію - має низьку біодоступність, для досягнення його нормального рівня потрібно більш високе дозування.

Через це зростає можливість побічних ефектів з боку травної системи.

Омега

Омега-3 у формі АЛК - її легко отримати, якщо просто їсти насіння льону чи волоських горіхів. Тому не варто її купувати додатково.

Омега-6 людина і так достатньо отримує з їжею, просто вживаючи олії чи горіхи. Однак, варто пам'ятати, що надлишок призводить до запалення.

Важливо, що за певних ситуацій приймання вітамінів може бути корисним і навіть обов’язковим. Про це вас повідомить лікар, згідно зі станом вашого здоров’я та особливостей організму.

Добавки можуть рекомендувати людям, які вимушені дотримуватись обмежувальної дієти з тих чи інших причин, а також людям, які мають запальні захворювання кишківника, як-от хворобу Крона.

Спробуйте поставитись до вітамінів, як до препаратів, які мають свою мету, показання та ефективність у конкретних випадках. Це не чарівна пігулка, яка замінить здорове та різноманітне харчування. Дива не станеться, а от проблеми можуть з’явитися.