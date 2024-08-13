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Нутриціолог назвала 9 частих помилок, через які ніколи не вдасться схуднути

Через які помилки не вдається схуднути влітку (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Літо вважається найкращим періодом для того, щоб схуднути, адже з'являється багато сезонних овочів та фруктів. Однак, багато людей припускаються помилок, які заважають досягнути бажаного результату.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чому не вдається схуднути та з чого починати схуднення.

Чому не вдається схуднути

За словами нутриціолога Олени Костюк, зазвичай люди думають, що влітку найлегше схуднути. Але виходить навпаки.

Експерт назвала список поширених причин:

  • вживання солодких напоїв. Тут набор калорій 200-250 на 0,5 л
  • морозиво - калорійність від 200-400 ккал на упаковку
  • багато фруктів в раціоні. Якщо ви їсте полуницю по 1 кг в день - то це 330 ккал, виноград - 690 ккал/кг, абрикоси - 480 ккал/кг
  • посилення фізичної активності, і, як наслідок, підвищений апетит
  • неадекватна оцінка фізичного навантаження. Трекери, як правило, додають 20-30% оптимізму в витратах
  • пікніки та посиденьки в кафе. Під час таких зустрічей людина не помічає, що алкоголь випитий, їжа зʼїдена не зовсім легка і випито лате з 250 калоріями та з'їдено тістечко з 400 ккал
  • великий світовий день і бажання довго не спати. Порушення режиму сну додає переїдання на 100-200 ккал на день і як наслідок постійні втоми
  • кава спричиняє порушення сну. А ще додаткове печиво по 40-50 ккал, надмірне збудження - потім занепад сил і бажання їсти
  • вулична їжа та фастфуди. Сюди відноситься шаурма, бургери, коктейлі, смузі та солодка вата

Не варто відмовлятися від прогулянок і їжі. Краще моніторити свій раціон, складати повноцінну тарілку протягом дня, висипатися і враховувати смаколики у свій денний калораж.

"Все "шкідливе" повинно складати до 15% від добового калоражу. І не захоплюйтесь на регулярній основі поєднанням жир + солодке або жир + солоне, жир + солоне + солодке", - написала нутриціолог.

Все тому, що це може призвести до звикання і всі зусилля здорово харчуватись будуть зведені до нуля.

З чого почати схуднення

Консультація фахівця

Спільно з фахівцем варто вибрати саме ту дієту, що обмежує калорійність продуктів, яка не тільки підійде вам за станом здоров'я, але і буде відповідати вашим перевагам. 

Різновидів дієт дуже багато: одні обмежують споживання вуглеводів, інші жирів, але всі вони, у загальному, мають приблизно однакову ефективність, яка все ж залежить від індивідуальних особливостей організму людини, що худне.

Не варто забувати, що другою складовою схуднення є фізична активність, яка допоможе поліпшити основний обмін і збільшити м'язову масу.

Щоденник харчування

Мета ведення щоденника - зрозуміти що, коли і в яких кількостях ви їсте. Ведення регулярних записів допоможе це з'ясувати, обов'язково фіксуйте в них свій емоційний стан.

Закріплення результату

Якщо досягнуті перші позитивні результати - розслаблятися не варто. Намагайтеся поступово, але неухильно змінювати харчові звички в сторону вживання відповідних вам продуктів.

Звикнувши харчуватися правильними продуктами, ви можете тримати вагу під контролем навіть після того, як "зіскочили" з дієти. Звичка формується приблизно за 30-40 днів.

Раніше ми повідомляли про 5 речей, які потрібно робити ввечері, щоб швидше схуднути.

Також ми писали, скільки калорій вживати на день, щоб втрачати вагу.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінку нутриціолога та дієтолога Олени Костюк та сайт Doc.ua.

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