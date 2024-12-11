Нутриціолог назвала 7 видів зігріваючих супів, які корисно їсти взимку

Список зігріваючих супів

За словами експерта, вона не полюбляє супи, через те багато людей їх п'ють або відразу ковтають. Все тому, що здорова людина повинна жувати їжу, насичувати слиною і ферментами.

"Пити чи просто ковтати - не здорово. Тому мої нечасті супи майже ніколи не рідкі, а якщо крем - там точно зверху будуть насіння, дайкон чи інші овочі, водорості", - йдеться у повідомленні.

Тому експерт рекомендує ретельно пережовувати будь-яку їжу.

Рамен

Страва японської кухні з пшеничною локшиною. Дуже популярна в Кореї та Японії, особливо серед молоді, бо недорога, смачна та поживна.

"Рамен - це про бульйон. Лінуєтесь - йдіть на рамен в класний заклад", - написала нутриціолог.

Рамен (фото: wikipedia)

Борщ

Справжній український м’ясний борщ з салом - джерело білка, що гарантує бадьорість і високий рівень працездатності. Повноцінний білок живить, дає відчуття ситості надовго, підвищує ефективність обмінних процесів

За словами експерта, це легкий спосіб з’їсти наваристий бульйон на кістках з багатьома коренеплодами, капустою та салом.

Борщ (фото: instagram.com/anastasiia_g)

Том ям

Не складний у приготуванні, проте багатокомпонентний. Якщо не додати соку лайма чи риб’ячого соусу, то не буде того смаку.

"Вважаю тайську кухню однією з найсмачніших", - додала Голобородько.

На відміну від європейської традиції, де кожен їсть суп зі своєї тарілки - тайці їдять зі спільної тарілки. У том ямі велика частина інгредієнтів (спеції) залишається твердими на дні тарілки.

Том ям (фото: instagram.com/anastasiia_g)

Крем-суп

Цей варіант супів вирізняється приємним кольором і різноманітністю продуктів, із яких його можна приготувати. Страва зберігає у собі чимало корисних мікроелементів, вітамінів та антиоксидантів. Багата на клітковину, вона покращує травлення та навіть допомагає підтримувати імунну систему

Готують такі супи з овочів, крупів, бобових, домашньої птиці, печінки, деяких видів риби.

Крем-суп (фото: instagram.com/anastasiia_g)

Бульйон

Такий суп - це безкоштовний додатковий колаген, гіалурон, хондроїтин, л-глютамін і л-лізин. До того ж бульйони чудово насичують, адже містить багато білка.

Кістковий бульйон містить ще одну важливу амінокислоту - пролін, тому він здатен зміцнювати імунітет, допомагаючи швидше вилікувати простудні захворювання.

Бульйон (фото: instagram.com/anastasiia_g)

Місо

Можна приготувати на світлій або темній пасті з 3-7 видами грибів.

Суп із пасти місо - традиційний японський суп. Можна додавати в цей суп тофу, зелену цибулю та овочі. Ці інгредієнти надають супу пікантний смак і текстуру, що доповнює один одному. Суп із пасти місо вважається одним із основних блюд Японської кухні, і його часто подають на сніданок, обід та вечерю.

"Місо-суп люблю дуже, дома завжди повно водоростей", - додала експерт.

Місо-суп (фото: instagram.com/anastasiia_g)

Карі

Нутриціолог зазначила, що варто обирати всі варіанти карі, окрім індійського, зазвичай тайські жовтий, червоний та зелений.

Овочевий суп-карі готують із додаванням спецій і трав, які надають йому пікантності та неповторного смаку. Основу страви складають овочі та м’ясо чи риба у збалансованому співвідношенні.

Карі з минтаєм та кеш’ю (фото: instagram.com/anastasiia_g)