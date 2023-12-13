Нутриціолог назвала 5 головних трендів у сфері харчування на 2024 рік

Рослинний раціон

За словами Голобородько, рослинний раціон стане ще потужнішим. Популярними будуть не просто альтернативи типу "рослинних бургерів" та веганських сирників, а саме рослинна їжа. Чим коротший лист інгредієнтів, чим зрозуміліший - тим крутіший.

"Говорять про повернення какао, а ще гречки - у світі не їдять її часто, а тут згадали, що вона поживна, багата на мікроелементи і без глютену", - каже нутриціолог.

Адаптогени та їжа, що впливає на гормони і нейромедіатори

Адаптогени - це лікарські засоби та біологічно активні добавки, що полегшують адаптацію організму до різних несприятливих впливів: холоду, спеки, браку кисню, іонізуючого випромінювання, промислового забруднення та підвищують фізичну та розумову працездатність, стресостійкість.

Голобородько зазначає, що йдеться про вищі гриби і не тільки в БАДах. Наприклад, "кава" з адаптогенами, зелені чаї високої якості з гарними дозами ГАБА та теаніну. Також велика увага приділятиметься їжі, що підтримує жіночі гормони.

Реюз

"Ми дуже багато їжі викидаємо, не з'їдаємо. Довго зберігаємо, не оптимізуємо її. Але в трендах на наступний рік - зменшення сміття від їжі, а ще - переробка насіння, лушпиння, кісток, пластику для нового біологічного циклу", - пояснює нутриціолог.

Вода

В наступному році фокус перейде на адекватні аквакультури, сертифікації, недержавні організації, що регулюють, підтримують, контролюють ферми на воді, фільтрацію та взагалі екосистеми узбережжя.

Гострі страви

"Чилі та його сорти, копчення з гостротою, гострі соуси, різновиди оцту, ковбаски, супи, какао з чилі - це новий вихор гостроти на кухні.

За словами Голобородько, популярною буде кава з грибами. Цей тренд тримається вже понад 3 роки і не втрачає актуальності.