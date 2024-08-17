UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нутриціолог назвала 11 продуктів, якими можна замінити м'ясо в раціоні

Чим можна замінити м'ясо в раціоні (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

М’ясо - джерело білку, який є необхідною для організму речовиною. Білки тваринного походження можна легко замінити у раціоні та не нашкодити при цьому здоров'ю.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Ірини Левченко.

Чим корисне м'ясо

М’ясо - це джерело незамінних амінокислот. Окрім цього, воно містить вітаміни групи В (В1, В12) та такі корисні мінерали, як цинк та залізо.

Проте з його кількістю також слід бути обережним. Рекомендована вага однієї порції м’яса - 100-120 г, в залежності від рівня фізичної активності людини. Загалом за день дорослий має отримувати 2-3 порції білкових продуктів: м’яса, риби, яєць, сирів чи бобових.

Часто головна помилка у споживанні м’яса - їсти денну норму за один прийом їжі. Організму складно це перетравити та засвоїти всі корисні амінокислоти, вітаміни, мінерали та білки. У результаті можна лише шкодите тілу.

Які продукти заміняють мʼясо та птицю

М’ясний білок має в складі незамінних амінокислот: валін, триптофан, лейцин, лізин, ізолейцин, аргінін, гістидин, треонін, метіонін, цистин, фенілаланін та тирозин.

Хоча білок тваринного походження забезпечує організм усіма необхідними амінокислотами, отримувати цю речовину можна і з рослинних джерел.

Альтернативи продуктів з яких можна отримувати білок:

  • риба
  • морепродукти
  • сир кисломолочний
  • сир
  • бобові крупи
  • тофу, темпе
  • соя
  • горіхи, насіння
  • гречка, кіноа, амарант
  • сейтан
  • йогурт, кефір

Важливо пам'ятати чим більше різноманітного білка буде у раціоні, тим краще.

Саме м’ясо має найбільше незамінних амінокислот, яких немає в такій кількості в жодному з альтернативних, але при вірному збалансованому харчуванні може організм і без м’яса.

 

Раніше ми повідомляли про 6 ознак, що ви їсте багато червоного м'яса та які проблеми можуть виникати.

Читайте також, яке м'ясо треба їсти, щоб худнути.

Читайте РБК-Україна в Google News
М'ясоЗдоров'яНутриціолог