Нутриціолог назвала 10 українських суперфудів, які варто включити до раціону

Суперфудами називають продукти, які мають високий вміст поживних речовин, вітамінів та мікроелементів і є унікальними за своїми властивостями. Однак, багато таких продуктів, знайомі українцям ще з дитинства.
Про це повідомила нутриціолог Людмила Матішинець в Instagram.
За її словами, коли мова заходить про суперфуди - джерела корисних речовин в максимальній їх концентрації, то всі чомусь думають про закордонні продукти натурального походження.
Експерти стверджують, що суперфуд - це така сама їжа, яка містить дещо вищу концентрацію якогось мікроелемента, ніж інші продукти. Тому, щоб отримати максимальну користь, слід скласти збалансований режим харчування, в якому знайдеться місце звичайним продуктам і суперфудам.
Однак, є 10 українки продуктів та овочів, які мають багато корисних елементів. До списку нутриціолог віднесла:
Нутриціолог додала, що звичні для щоденного споживання українця продукти є джерелом речовин, що захищають від онкопатології. До того ж вони абсолютно доступні і добре засвоюються.
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