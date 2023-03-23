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Нутриціолог назвала 10 українських суперфудів, які варто включити до раціону

Які українські продукти мають багато користі (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Суперфудами називають продукти, які мають високий вміст поживних речовин, вітамінів та мікроелементів і є унікальними за своїми властивостями. Однак, багато таких продуктів, знайомі українцям ще з дитинства.

Про це повідомила нутриціолог Людмила Матішинець в Instagram.

Чи справді суперфуди корисні

За її словами, коли мова заходить про суперфуди - джерела корисних речовин в максимальній їх концентрації, то всі чомусь думають про закордонні продукти натурального походження.

Експерти стверджують, що суперфуд - це така сама їжа, яка містить дещо вищу концентрацію якогось мікроелемента, ніж інші продукти. Тому, щоб отримати максимальну користь, слід скласти збалансований режим харчування, в якому знайдеться місце звичайним продуктам і суперфудам.

Корисні продукти

Однак, є 10 українки продуктів та овочів, які мають багато корисних елементів. До списку нутриціолог віднесла:

  • Гарбуз;
  • Квашена капуста;
  • Буряк;
  • Насіння льону;
  • Волоські горіхи;
  • Чорниця;
  • Шипшина;
  • Вишня;
  • Сало;
  • Зелень (петрушка, кріп, і т.д.).

Нутриціолог додала, що звичні для щоденного споживання українця продукти є джерелом речовин, що захищають від онкопатології. До того ж вони абсолютно доступні і добре засвоюються.

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