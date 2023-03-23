Нутриціолог назвала 10 українських суперфудів, які варто включити до раціону

Чи справді суперфуди корисні

За її словами, коли мова заходить про суперфуди - джерела корисних речовин в максимальній їх концентрації, то всі чомусь думають про закордонні продукти натурального походження.

Експерти стверджують, що суперфуд - це така сама їжа, яка містить дещо вищу концентрацію якогось мікроелемента, ніж інші продукти. Тому, щоб отримати максимальну користь, слід скласти збалансований режим харчування, в якому знайдеться місце звичайним продуктам і суперфудам.

Корисні продукти

Однак, є 10 українки продуктів та овочів, які мають багато корисних елементів. До списку нутриціолог віднесла:

Гарбуз;

Квашена капуста;

Буряк;

Насіння льону;

Волоські горіхи;

Чорниця;

Шипшина;

Вишня;

Сало;

Зелень (петрушка, кріп, і т.д.).

Нутриціолог додала, що звичні для щоденного споживання українця продукти є джерелом речовин, що захищають від онкопатології. До того ж вони абсолютно доступні і добре засвоюються.