Нутриціолог назвала молочні продукти, які шкідливі і їх не варто купувати в магазині

Які продукти уникати

Експерт радить обмежувати вживання кисломолочних продуктів які мають не досить корисний склад, особливо це стосується солодких молочних продуктів, таких як йогурти зі смаками та домішками, молочні коктейлі, солодкі сирні маси, глазуровані сирки та сметана більш як 20% жирності.

Як виявилось, головна небезпека таких продуктів полягає в тому, що в більшості випадків вони містять велику кількість цукру, консервантів, стабілізаторів, барвників, ароматизаторів, підсилювачів смаку та інших добавок, крохмалю, які ніяк не можна назвати корисними.

Звісно, бувають і винятки, тому завжди необхідно дивитися склад, але часто в таких продуктах денна норма цукру (30-40 г для дорослої людини) в 1 упаковці.

Наприклад, сирок глазурований має в середньому 20-22 г цукру на 100 г продукту, а часто важко зупинитись на одному сирку. А також там є велика кількість гідрогенізованого жиру.

Корисні молочні продукти

Кисломолочна продукція є джерелом компонентів, які сприяють зростанню корисної мікрофлори у кишківнику, завдяки якій зміцнюється імунітет і здоров’я людини. Але не варто вважати усі кисломолочні продукти корисними для організму.

Не усі є безумовно корисними для організму особливо у вигляді йогуртів зі смаками або сирків з наповнювачами.

За словами експерта, не вважаються корисними кисломолочні продукти де % жирності нижчий за 0-2%. У них може міститися крохмаль, що додається для густоти, а його засвоєння збільшує рівень цукру у крові.

Найкраще робити домашні кисломолочні продукти (купити молоко, закваску і зробити домашній йогурт/кефір/сир) або купляти в магазині кисломолочні продукти в яких є тільки два-три компоненти - молоко, живі бактеріальні культури та самостійно додавати туди свіжі ягоди або горішки.

В результаті ви отримаєте корисні бактерії, вітаміни з мінералами, білок з жирами, і головне - дозовану кількість простих вуглеводів.

Нутриціолог закликає читати склад продуктів та дивитись на термін придатності та виготовлення.