"Ну що ж… х**ово": Дантес відповів на хейт через його висловлювання про Волошина

У своїх соцмережах співак поділився повідомленнями, які йому надсилали обурені прихильники Волошина. Дантес прирівняв ситуацію до часів, коли він потрапляв під негатив через його думку про скандально-відомого Спартака Суботу.

Instagram-stories Володимира Дантеса (Скриншот)

"Таке відчуття, наче прокинувся за "часів каденції" Спартака Суботи. Тоді теж видаляли (Instagram-stories), писали мені, що я гнида, тварина, що треба мене вбити. Щось, до речі, ці люди змінили свою думку, я так бачу. Щось більше не підтримують Спартака, ну то таке”, - зазначає Дантес.

"Зараз - вау! Люди, слухайте, ну в мій світогляд не входить така історія, як перемовини за планом Росії, "мирним планом". Ну взагалі, ні, ні, ні! Це не в моїй "карті світу", перепрошую. Якщо у вас така "карта світу", ну що ж… х**ово", - пояснює співак.

Володимир пояснює, що те, що Олександр допомагає постраждалим, збираючи кошти - чудово. Проте, на його думку, блогер просуває популістські, пропагандистські думки "іншої країни" і це обурює артиста.

Шоумен додав, що переважно негативні коментарі поступали на його сторінку від акаунтів, які схожі на несправжні сторінки. На більшості з них близько 12-22 публікацій і, що характерно, всі повідомлення надійшли артисту приблизно в один час.

В кінці своєї промови, Володимир вибачився перед всіма, кого могли обурити його слова і попросив "не звертати на нього уваги".

Instagram-stories Володимира Дантеса (Скриншот)