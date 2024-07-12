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"Ну що ж… х**ово": Дантес відповів на хейт через його висловлювання про Волошина

Володимир Дантес (фото: instagram.com/volodymyrdantes)
Автор: Катерина Зелінська

Нещодавно розгорівся скандал через висловлювання деяких блогерів, на тлі трагедії в "Охматдиті". Одним з них був відомий інфлюенсер Олександр Волошин. Знаменитість публічно засудили за його позицію, а згодом ще і поширилися чутки, що нібито блогер присвоїв кошти, які він збирав для постраждалих дітей. На тлі цього про позицію Олександра висловився український відомий співак і шоумен Володимир Дантес. Через це на нього полився хейт.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку артиста.

У своїх соцмережах співак поділився повідомленнями, які йому надсилали обурені прихильники Волошина. Дантес прирівняв ситуацію до часів, коли він потрапляв під негатив через його думку про скандально-відомого Спартака Суботу. 

 Instagram-stories Володимира Дантеса (Скриншот)

"Таке відчуття, наче прокинувся за "часів каденції" Спартака Суботи. Тоді теж видаляли (Instagram-stories), писали мені, що я гнида, тварина, що треба мене вбити. Щось, до речі, ці люди змінили свою думку, я так бачу. Щось більше не підтримують Спартака, ну то таке”, - зазначає Дантес.

"Зараз - вау! Люди, слухайте, ну в мій світогляд не входить така історія, як перемовини за планом Росії, "мирним планом". Ну взагалі, ні, ні, ні! Це не в моїй "карті світу", перепрошую. Якщо у вас така "карта світу", ну що ж… х**ово", - пояснює співак.

Володимир пояснює, що те, що Олександр допомагає постраждалим, збираючи кошти - чудово. Проте, на його думку, блогер просуває популістські, пропагандистські думки "іншої країни" і це обурює артиста. 

Шоумен додав, що переважно негативні коментарі поступали на його сторінку від акаунтів, які схожі на несправжні сторінки. На більшості з них близько 12-22 публікацій і, що характерно, всі повідомлення надійшли артисту приблизно в один час.

В кінці своєї промови, Володимир вибачився перед всіма, кого могли обурити його слова і попросив "не звертати на нього уваги".

Instagram-stories Володимира Дантеса (Скриншот)

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