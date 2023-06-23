У НСЗУ зробили важливу заяву для українців із захворюванням нирок: що потрібно знати

Розвіяно популярний міф

Раніше пацієнт, який потребував гемодіалізу, був змушений обирати заклад відповідно до свого місця проживання. Проте сьогодні такої практики більше немає.

Але досі багато хто вважає, що на гемодіаліз можна звертатися лише за місцем проживання.

Насправді пацієнти можуть обрати заклад, який є ближчим до місця проживання чи той, де більше подобається якість обслуговування та лікування. Головне - наявність місць у закладі.

Звичайно, лікарня повинна мати договір з Національною службою здоров'я за пакетами "Лікування пацієнтів методом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах" чи "Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах".

Як пройти гемодіаліз безкоштовно

Щоб мати можливість проходити процедуру безоплатно, пацієнту потрібне електронне направлення від лікаря-нефролога. З ним можна прийти в лікарню, яка має контракт з НСЗУ за відповідним напрямом, та отримати своє лікування.

Пацієнт отримує лікування, а НСЗУ заплатить тій лікарні, в якій пацієнт пройшов процедуру незалежно від його місця проживання та реєстрації.

Для того, щоб дізнатися, які лікарні мають договір з НСЗУ на лікування діалізом, можна:

подзвонити на контакт-центр НСЗУ за номером 16-77

знайти заклад можна на дашборді НСЗУ

Хто потребує проходження гемодіалізу

Необхідність проведення гемодіалізу встановлюється лікарями залежно від діагнозу та стану пацієнта. Основними показаннями до проведення гемодіалізу є:

гостра та хронічна ниркова недостатність

отруєння речовинами, які можна видалити діалізом

передозування лікарськими препаратами

складні порушення електролітного складу крові

При хронічних захворюваннях нирок гемодіаліз починають проводити, коли ниркова недостатність не піддається консервативній терапії та переходить у термінальну стадію.

Водночас метод лікування гемодіалізом протипоказаний при наявності злоякісних пухлин, органічних розладах психіки, деяких інфекціях, гемофілії.