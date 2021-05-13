Мне нравилось их унижать: стрелок из Казани объяснил, почему пошел в школу убивать

19-летний Ильназ Галявиев, который устроил теракт в школе Казани , рассказал о конфликте с родителями и причине своего поступка и смерти людей.

Он сообщил, что с 1 апреля 2021 года жил сам в двухкомнатной квартире, отец с матерью просто приносили ему продукты и оставляли под дверью. До этого все они жили вместе.

"По вышеуказанному адресу проживаю один, в двухкомнатной квартире. Кому принадлежит данная квартира, я не знаю. В данной квартире проживаю один с 1 апреля 2021 года по настоящее время. До этого со мной в данной квартире проживали мама, дату рождения ее не помню, но ей 54 года, работает в банке старшим кассиром; отец, год рождения я не помню, но ему 56 лет", - рассказал стрелок на допросе.

По словам убийцы, родители переехали с квартиры из-за его поведения.

"Их переезд был связан с тем, что они все втроем были недовольны тем, как я жил, то, что шумел в квартире и днём, и ночью, громко слушал рок-музыку и стучал сильно дверями. Я делал все это специально и намеренно, так как мне нравилось их унижать", - отметил он.

Ильназ сказал, что ему нравилось злить родителей, он получал от этого удовольствие.

"От своих данных поступков я видел, как им это не нравится, и, видя это, я получал от этого удовольствие. Перед отъездом родители сказали мне, что уезжают от меня навсегда и оставляют меня одного в квартире. Я не был против. С того момента я проживал в квартире один", - резюмировал он.

Напомним, в пресс-службе президента Татарстана сообщили, что в результате стрельбы в школе в Казани погибли 8 человек, 20 пострадали.