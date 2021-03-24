Новый штамм коронавируса обнаружен в Бельгии: чем он опасен

На долю нового штамма приходится 4% из всех инфицированных коронавирусом в Бельгии. Ученые обеспокоены его беспрецедентной мутацией.

"Это намного меньше, чем у британского мутанта (от 70% до 75% случаев), и если он заинтриговал ученых, которые готовятся опубликовать свое открытие, то беспрецедентным образом мутации", - сообщается в издании.

В чем особенности штамма из Бельгии

Руководитель лаборатории анализа вирусов и секвенирования в Льеже утверждает, что новый штамм ведет себя не так, как другие. Обычно происходит потеря фрагментов ДНК копиями. Бельгийский вариант, напротив, собирает множество дополнений.

Ученые сейчас не знают, будет ли новый штамм заразнее, например, британского. Интересно, что новый штамм обнаружен у пациентов, которые лечатся амбулаторно, а не в отделениях интенсивной терапии.

Также ученые пока не знают, действуют ли на "новичка" вакцины от COVID-19.

На данный момент штамм B 1.214 не классифицируется как "проблемная разновидность", в отличие от его южноафриканского, британского и бразильского.

Его обнаружили в январе в Бельгии, но ученые не исключают, что он мог прибыть из Африки к югу от Сахары с прилетевшими оттуда пассажирами.