Новый штамм коронавируса менее опасен: врач опровергла популярный миф

Штамм коронавируса, который был обнаружен в Британии, менее опасен. Однако он быстрее распространяется и ему более подвержены дети, но он не вызывает тяжелое течение болезни.

Заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского, доктор медицинских наук, профессор Алла Мироненко считает, что новый штамм COVID-19 не так страшен для Украины, как считают многие люди. Об этом она рассказала в интервью для издания "Факты".

"Думаю, ничего страшного не будет. Произошло уже несколько мутаций нового коронавируса. Штамм, о котором заявили британцы, легче проникает в клетку (скорее всего, мутации улучшили связывание вируса с рецепторами клетки), из-за чего чаще, нежели его предшественник, поражает детей. Нельзя сказать, что мутировавший вирус агрессивнее — новый штамм не вызывает более тяжелого течения болезни", - объяснила специалист.

Она добавила, что у некоторых людей, которые были привиты или переболели COVID-19, или другими схожими вирусами, есть иммунитет.

"В любом случае, у человека, который уже перенес инфекцию или был привит, имеется базовый иммунитет к коронавирусу. Соответственно, встреча с новым штаммом для него не так опасна, как это представляют многие. Не исключаю, что люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию (SARS в 2003 году или ближневосточный MERS в 2012 году), уже защищены иммунитетом от нынешнего COVID-19. Пока непонятно, как последняя мутация, зафиксированная в Великобритании, повлияет на эффективность вакцинации. Это еще предстоит выяснить. Но хорошая новость в том, что стандартные тест-системы способны новый штамм выявлять. Думаю, вскоре коронавирус превратится еще в одну респираторную инфекцию. Любой инфекционный возбудитель при широком распространении теряет свою агрессивность", - рассказала Мироненко.

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