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Новый поезд Киев-Борисполь сломался на ходу: подробности ЧП

STYLERЖизнь    07.01.2020 - 19:58
Новый поезд Киев-Борисполь сломался на ходу: подробности ЧП
Поезд Киев-Борисполь не доехал до аэропорта (фото: Укрзализныця)

Поезд украинского производства сломался по дороге в аэропорт

Сегодня, 7 января, на украинцев, ехавших в аэропорт "Борисполь", ждал неприятный сюрприз. Новый дизельный поезд украинского производства, который недавно запустили на маршруте Kyiv Boryspil Express, сломался на ходу. Об этом сообщила Укрзализныця на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел днем около 13:30 возле станции Демеевская. Поезд сделал вынужденно остановку. При этом всех пассажиров пересадили на другой поезд, который доставил людей в аэропорт.

В Укрзализныце отметили, что сделали все возможное, чтобы пассажиры сломавшегося поезда не опоздали на свой самолет. При этом железнодорожники обсуждают поломку с Крюковским вагоностроительным заводом, который является производителем подвижного состава.

Кроме того, Укрзализныця проведет расследование по этому инциденту и выдвинет соответствующие претензии заводу-изготовителю.

Стоит отметить, что новый поезд был передан Укрзализныце в конце декабря 2019 года. В составе поезда 3 вагона, в них 170 мест для сидения, а с учетом стоячих пассажиров - 470 мест. Стоимость дизельного поезда ДПКр-3 составляет 177 миллионов гривен.

Поезд был построен в 2019 году на заказ Укрзализныци. Его максимальная скорость составляет 140 км/час. Диапазон рабочих температур от -40 до +40 градусов. При этом срок службы поезда составляет 40 лет.

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