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Новый опасный челендж в TikTok: ребенок оказался в больнице

Автор: Тетяна Самарук

В популярной среди подростков соцсети TikTok обнаружили новый опасный челлендж. Так, девочка решила его попробовать, однако оказалась в больнице.

Об этом сообщает Local 4.

Так, на авантюру 8-летнюю девочку вдохновил популярный тиктокер с ником gregsabbak. На видео парень продемонстрировал, как кубик, который он себе кладет в рот, "исчезает". Однако в конце ролика игральная кость снова появляется.

В частности, девочка, решившая повторить трюк, не нашла дома игральный кубик, поэтому решила осуществить фокус с обычной монетой.

Видео челлендж блогер (скрин с видео)

Однако, чуда, как на видео не произошло, а девушка проглотила монету, которая еще и застряла в пищеводе. Из-за этого девочка едва не задохнулась, но спасти дочь успели родители. Поэтому они быстро среагировали и отвезли ребенка в больницу.

Врачи сделали рентгеновский снимок. Медики отметили, что здоровью девочки ничего не угрожает, а блогер после огласки удалил опасное видео.

Важно, чтобы родители следили за детьми и фильтровать контент, который они смотрят в социальных сетях.

Рентген девочки, на котором видна монетка (скрин с видео)

Ранее мы сообщали, что TikTok введет функцию покупок в приложении.

Также TikTok вводит новую функцию для подростков. То отныне родители могут быть спокойны.

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