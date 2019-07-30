Новый любовник Ани Лорак показал интимный кадр с певицей (фото)

Ани Лорак, которая является скандальной украинской певицей и активно гастролирует в РФ, встречается с новым бойфрендом после развода с мужем Муратом. У певицы начались отношения с украинским продюсером Егором Глебом. Вначале пара скрывала свою связь, но теперь любовник звезды не стесняется выкладывать в сеть даже интимные кадры.

Так, например, на его странице в Instagram появилось черно-белое фото целующейся пары. На снимке можно легко узнать силуэт Ани Лорак. Егор Глеб опубликовал на страничке два кадра из звукозаписывающей студии, один из которых подписал таинственными буквами "КК". Фанаты сразу предположили, что это инициалы артистки, так как всем известно, что ее настоящее имя Каролина Куек.

Фото: Интимный кадр целующейся пары (instagram.com/90210.group)

Фанаты очень довольны, что пара наконец-то рассекретила свои отношения. В комментариях поклонники поздравляют Егора и желают ему счастья.

Ани Лорак с кем-то.

С Егором Глебом.

О, желаю счастья!

Счастья!.

Боже!

Скриншот комментариев (instagram.com/90210.group)

Напомним, что Ани Лорак тяжело переживала развод с турецким бизнесменом Муратом, а вот бывшая жена Егора Глеба певица Татьяна Решетняк рассказала, что верностью он не отличался и постоянно ей изменял. Также он эпизодически поддерживает отношения со своим сыном Даниэлем, который родился в браке с Решетняк. По словам Решетняк, в жизни ребенка он практически не принимает участия.

Фото: Ани Лорак и Егор Глеб (Instagram/AniLorak)

Как мы ранее писали, Ани Лорак начинает беспокоить фанатов тем, что в последнее время довольно часто выкладывает фото, на которых она находится в полном одиночестве. Соответствующий пост певица опубликовала в социальной сети Instagram.

Напомним, что ранее Ани Лорак озадачила фанатов странным образом, который подчеркивал ее невыгодные стороны.