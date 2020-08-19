Новый дизайн государственного реестра предприятий шокировал пользователей

Министр юстиции Денис Малюська недавно анонсировал модернизацию и улучшение работы Единого государственного реестра юридических лиц.

Но после того, как обновленный реестр стал доступен для пользователей, возникло много вопросов. Например, почему в реестре отсутствует информация о ПриватБанке (на что обратил внимание разработчик ресурса Opendatabot Алексей Иваниін на своей Facebook-странице), или почему такой неудобный вид имеет информация в реестре.

Пользователи отмечают, что дизайн реестра не улучшился, а наоборот стал хуже. Также в бесплатной части реестра не предусмотрена функция "Печать".

"Разработчик ГП "Национальные информационные системы" считает, что такая функция не нужна, а если кто-то хочет распечатать информацию о компании, то следует это сделать в платной версии", - жалуется известный юрист Клим Братковский.

Вместе с тем эксперт предложил лайфхак, как можно распечатать сведения о компании в бесплатной части реестра.

Как правильно распечатать сведения из ЕГР

Чтобы корректно распечатать ведомости из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, а также любую текстовую информации из сети Интернет, необходимо, говорит Братковский, выделить текст для печати, а не печатать все веб-страницы.

Левой кнопкой мыши начинаем выделять текст со слова "Детальная..." и к концу сведений о лице. Нажимаем на правую кнопку мышки и выбираем "Печать". Выбираем раскладку "Альбомная", поскольку в другой раскладке текст будет печататься некорректно (это особенность этого ресурса), и далее нажимаем "Печать". Можно сохранить текст в формате .pdf. Выбираем: Принтер / Сохранить как PDF / Сохранить. Текст будет иметь опрятный и понятный вид. Внизу страницы будет указан источник информации: https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search/person-result

Ранее мы писали, что в Минюсте призвали туристов в Одессе покупать сертификаты на платные камеры в СИЗО.