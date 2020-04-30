Новым очагом вспышки COVID-19 в Украине стал завод по розливу минералки: что известно

Вспышка коронавируса в Каховке под Херсоном зафиксирована у работников завода по розливу минеральной воды. Город закрыли на карантин до 4 мая на въезд и выезд, однако ограничительные меры могут продлить.

В Каховке сейчас обнаружено 22 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19.

Мэр города Андрей Дяченко рассказал, что первой пациенткой с коронавирусом в Каховке стала работница частного предприятия. После этого было принято решение проверить и протестировать всех людей на заводе, а также установить круг лиц, с которыми она контактировала.

Вскоре стало известно, что на каховском заводе по разливу минералки заражены 15 человек. Затем оказалось, что больных больше - 22 человека (коллеги по работе и родственники той женщины).

Предприятие закрыли, а продукцию, произведенную с 12 апреля, обещают утилизировать. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Оказалось, что женщину с COVID-19 неделю лечили от пневмонии. После получения положительного результата ее сразу перевели в Херсон в областную инфекционную больницу, а всех, с кем она контактировала, тоже начали тестировать.

"Когда проверили на предприятии, частичная проверка, на предприятии было около 15 человек и 7 человек в окружении этой женщины", - рассказал Дяченко.

Так как у всех них (кроме первой больной женщины) коронавирус бессимптомный, людей отправили в домашнюю самоизоляцию. Сотрудники ГСЧС проводят дезинфекцию мест их проживания.

На самом заводе уже провели дезинфекцию и решили утилизировать всю партию воды, которую разлили от 12 до 28 апреля.

Впрочем, начальник Каховского районного управления ГУ Госпродпотребслужбы Иван Мисюра уверен, что вируса в ней нет, так как весь процесс автоматизирован и участие человека в нем минимально.

По решению областной комиссии по техногенной безопасности в закрытую на карантин Каховку пускают только граждан, зарегистрированных в городе, а также и автотранспорт спецрейсов, которые обеспечивают перевозки сотрудников объектов критической инфраструктуры.

Отметим, что в Каховке много предприятий, особенно по переработке овощей, на которых работают жители соседних сел и городков.

Видео: Очагом коронавируса в Каховке стал завод по розливу минеральной воды - город закрыли на карантин

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