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Новые вспышки болезни: выяснилась опасность популярного средства от COVID-19

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Коронавирус может мутировать и распространяться с еще большей скоростью, если злоупотреблять средствами профилактики

Коронавирус COVID-19 может мутировать при злоупотреблении антисептиками, а повальное использование средств защиты может даже привести к новым вспышкам болезни. К такому выводу пришли ученые, доказав, что слишком частое и неправильное использование дезинфицирующих средств может привести к еще большему распространению болезни. Об этом говорится в научной статье, опубликованной в издании The Conversation.

Несмотря на то, что мытье рук или обработка их дезинфекторами - по-прежнему считается одним из главных способов уберечься от болезни, ученые предупреждают, что делать это нужно правильно.

Хотя антисептики и способны разрушать вирус, при этом они могут вызвать мутации. Также при постоянном и массовом использовании антисептиков, у вирусов вырабатывается иммунитет к препаратам. Ученые считают, что такие методы защиты от вирусов могут привести к новым вспышкам инфекций.

А спирт, который входит в состав большинства антисептиков, пересушивает кожу, обезвоживая ее, что безусловно снижает все защитные свойства. Ученые рекомендуют при возможности мыть руки.

Важно помнить, что руки с мылом нужно мыть 30 секунд, не больше. А вытирать их стоит надежнее, поскольку влага на ладонях делает их более уязвимыми для разных бактерий.

Ранее мы писали, что ученые изобрели инновационный способ лечения коронавируса без применения препаратов.

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