Новые штаммы коронавируса намного заразнее и опаснее: поражают не только легкие

Как отмечает министр, новые штаммы коронавируса втрое заразнее и имеют более короткий инкубационный период. Сама болезнь протекает в более тяжелой форме и вызывает больше осложнений и летальных исходов.

"Мы с большим беспокойством относимся к этой информации и для нас это очень важно, потому что это напрямую влияет на здоровье людей и тяжесть течения болезни. Этот штамм коронавируса отличается коротким инкубационным периодом, 1-3 дня, он в три раза заразнее, характеризуется уменьшением доли без симптомов или легких форм заболевания и, к сожалению, высокой смертностью", - рассказал Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, многие страны остановили ослабление карантина из-за быстрого распространения новых штаммов коронавируса – британского и южноафриканского.

Эти штаммы поражают не только легкие, но и другие органы человека – почки, печень, центральную нервную систему. Во всем мире начали фиксировать повторные заражения и у многих пациентов наблюдается сильный постковидный синдром – от 3 до 6 месяцев.

Брифинг главы Минздрава Максима Степанова 9 марта

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий отметил, что новые штаммы коронавируса более агрессивные и инкубационный период сократился.

"Вирус стал более агрессивным, скорее проявляется, значительно чаще течение болезни приводит к осложнениям, страдает центральная нервная система. Ранее критический период приходился на 7-10 день с начала болезни, сейчас - на 5-6 день", - написал Радуцкий на своей странице в Facebook.

Он добавил, что вирус теперь чаще сопровождается повышенной температурой тела, кислородной зависимостью и удушьем. Добавились новые симптомы – тошнота и диарея.