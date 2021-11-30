Новые штаммы COVID-19: какие симптомы могут быть у вакцинированных

Новый штамм коронавируса Омикрон обладает большим количеством мутаций. Это вызывает опасения у медиков, что вирус может ускользать от иммунитета, который люди получают вместе с вакцинами.

Заразиться новым штаммом могут и те, кто ранее переболел другими версиями коронавируса. Медики призывают внимательно следить за симптомами, которые могут проявиться у тех, кто уже вакцинирован.

По данным британских ученых, у вакцинированных чаще всего проявляются два симптома: кашель и чихание, особенно длительные.

"Если вы сделали прививку и начали часто чихать или кашлять без объяснения причин, вам следует остаться дома и пройти тест на коронавирус. Особенно, если вы живете или работаете с людьми, которые подвергаются большему риску заболевания", - отмечают в ZOE COVID.

Кроме того, кашель и чихание могут способствовать быстрому распространению вируса. Поэтому ношение масок, мытье рук, запрет на касание лица – это все остается важным.

Также при штамме Омикрон могут быть и стандартные признаки – потеря обоняния и вкуса.

Как отмечает доктор Комаровский, новый штамм был обнаружен в ЮАР. Особенность этого вируса – он атакует организмы с ослабленным иммунитетом из-за других заболеваний. Например, пациентов с ВИЧ.

На данный момент данных об этом штамме очень немного и ученые продолжают его изучение.

Однако в ЮАР сейчас вспышка заболеваемости не очень большая и пациентов с острой потребностью в кислороде там почти нет.

Комаровский рассказал о новом штамме коронавируса Омикрон