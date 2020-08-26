В Новые Санжары только сейчас добрался коронавирус

В Новых Санжарах Полтавской области только сейчас зафиксировали первый случай коронавируса. Хотя со времени массового бунта из-за эвакуации людей из Уханя прошло уже более полугода.

Так, по сообщению местного издания "Суспільне Полтава", в городе, как впрочем и в Новосанжарском районе впервые был выявлен заболевший COVID-19. А вся Полтавская область находится в наименее рискованной зоне карантина - "зеленой".

Первой заболевшей в Новых Санжарах стала пенсионерка, которая не так давно ездила отдыхать на Западную Украину. Об этом рассказал руководитель областного лабораторного центра Андрей Хайлов.

Напомним, что 20 февраля Новые Санжары всколыхнул невиданный до сих пор бунт. Городок в Полтавской области получил дурную славу на весь мир из-за дикости людских предубеждений.

Тогда во время протестов против размещения в санатории Новых Санжар были привлечены силы Нацгвардии. Местные жители бросали камнями в окна автобусов с людьми из Уханя. В столкновениях пострадало девять полицейских.

Ранее сообщалось, что еще двое участников признали вину из-за протестов в Новых Санжарах.