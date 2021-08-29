Новой волны коронавируса не избежать: эпидемиолог дала печальный прогноз на осень

Осенью Украину может захлестнуть новая волна коронавируса. Всплеска избежать не получиться, так как люди снова вернутся в рабочие коллективы, а дети пойдут в школьные классы.

Такое мнение выразила эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк и предупредила, что штаммом "Дельта" можно заразиться повторно. Об этом она рассказала в комментарии для ТСН.

"На сегодняшний день ситуация с коронавирусом у нас достаточно стабильная — мы сейчас это видим. Понемногу, конечно, нарастает заболеваемость, но пока никаких серьезных вспышек нет. Но опять же — еще не закончилось лето, не начался учебный, рабочий сезон в полную мощь, поэтому мы ожидаем ухудшения", - отметила специалист.

Она добавила, что люди осенью перейдут с открытого воздуха в закрытые помещения, а это может спровоцировать резкий рост больных с коронавирусом.

"Его не может не быть: люди выйдут из отпусков, с открытого воздуха перейдут в закрытые помещения, добавятся сезонные острые респираторные инфекции. Поэтому, в любом случае, ухудшение ситуации будет. Насколько оно будет критическим, как в Великобритании и России, конечно же, прогнозировать сложно. Но, учитывая наши (противоэпидемические — ред.) меры, то, как они выполняются, есть все предпосылки к тому, что будет у нас достаточно серьезное ухудшение", - добавила Екатерина Сояк.

Кроме того, она добавила, что на количество больных в стационарах может повлиять и то, что люди начали массово нарушать карантинные правила.

"Все наши мероприятия, концерты летние, праздники, нарушение всех карантинных мероприятий летом, они, мне кажется, скажутся осенью на ситуации с COVID-19 и отразятся переполненностью стационаров снова", - считает эпидемиолог.

Екатерина Сояк подчеркнула, что часть украинцев уже переболела коронавирусом, и это дает определенную фору. Однако, даже штаммом Дельта можно заболеть повторно.

"Поэтому, однозначно, мы не защищены полностью. Плюс будут болеть тяжело люди 65+, они у нас меньше всего вакцинированы. Поэтому, к сожалению, ждем ухудшения", - резюмировала медик.