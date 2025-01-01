У новорічну ніч в Києві загинув відомий українській науковець

Новорічна ніч в Україні не обійшлася без обстрілів та трагедій. Росіяни атакували Київ 1 січня ударними беспілотниками й уламки БпЛА впали в центрі міста, у Печерському районі. Відомо про двох загиблих і тільки ввечері стало відомо, що загинув відомий українській нейробіолог Ігор Зима та його дружина.

Що відомо про цю трагедію, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення дружини першого секретаря у посольстві України в Республіці Кенія Дарії Третьякової-Душечкиної у Facebook.

В новорічну ніч російські війська знову атакували Київ дронами. Частина уламків від збитих БпЛА впала в Печерському районі, у самому центрі столиці. Відомо, що сталося декілька пожеж, зачепило навіть дах корпусу Нацбанку. Також було влучання у житловий будинок.

Спочатку стало відомо про 1 загиблого - жінку, ще 7 людей отримали поранення. Була розпочата робота з розбирання завалів.

Зранку друзі та знайомі повідомляли, що немає зв'язку з вченим Ігорем Зимою, який проживав у пошкодженому БпЛА будинку. А ближче до вечора знайшли тіло ще однієї людини.

"01/01/25 в першу атаку дронів на Київ 2025 загинув наш друг, видатна людина, доктор наук Ігор Зима загинув всією родиною: разом з дружиною і котиком. Просто в себе вдома. В ліжку", - повідомила Дарія Третьякова-Душечкіна.

Вона додала, що якби вони з чоловіком були у Києві, то скоріш за все, зустрічали б новий рік в гостях у науковця та його родини.

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Ігор Зима був відомим українським науковцем, доктором біологічних наук, нейробіологом, викладав в Інституті біології та медицини Київського національного університету імені Шевченка. Його науковий стаж складав понад 40 років.

Вчений займався дослідженням механізмів когнітивної діяльності мозку людини, емоцій, уваги та систем прийняття рішення, релаксу.