Новорічні ялинки в Україні: де можна купити і як перевірити легальність

Сезон зимових свят вже розпочався. Тому багато українців купують у будинки новорічні ялинки. Однак, купувати живі новорічні дерева варто лише на офіційних ярмарках.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Національної поліції України.
Українців закликають купувати ялинки лише на офіційних ярмарках, які можна розпізнати за такими ознаками:
Усі законно зрубані ялинки можна перевірити на сайті за посиланням.
Важливо, що за незаконну вирубку, транспортування та реалізацію нелегальних ялинок передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.
"Будьте відповідальними, а у разі виявлення незаконного продажу новорічних дерев - повідомляйте на 102", - йдеться у повідомленні.
Незаконний зруб ялинок у лісах або на території природно-заповідних об'єктів карається штрафом, який залежать від локації та розміру ялинки. Тому порушникам, які зрубали хвойне дерево доведеться заплатити:
У лісівників можна купити ялинку чи сосну у горщику, а також отримати кваліфіковані поради стосовно того, як після свят пересадити дерево та доглядати за ним.
Новорічні ялинки спеціально кронують для того, щоб гілочки були густими, а хвоя - пишною.
Купуючи дерево офіційно, ви сплачуєте податки, з яких формується бюджет вашої громади та всієї країни.
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