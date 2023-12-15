Новорічні ялинки в Україні: де можна купити і як перевірити легальність

Як перевірити, що ярмарок офіційний

Українців закликають купувати ялинки лише на офіційних ярмарках, які можна розпізнати за такими ознаками:

усі ялинки, сосни та смереки мають бути чиповані або містити етикетки. На чипі чи індивідуальному номері штрихкоду міститься вся інформація про дерево

територія ярмарку - обов’язково огороджена

локація має містити інформацію про суб’єкта підприємницької діяльності, який здійснює продаж, та режим роботи

має бути лінійка для виміру розміру новорічного дерева та оприлюднена вартість погонного метра

Усі законно зрубані ялинки можна перевірити на сайті за посиланням.

Важливо, що за незаконну вирубку, транспортування та реалізацію нелегальних ялинок передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

"Будьте відповідальними, а у разі виявлення незаконного продажу новорічних дерев - повідомляйте на 102", - йдеться у повідомленні.

Чому не можна самому зрубувати ялинку

Незаконний зруб ялинок у лісах або на території природно-заповідних об'єктів карається штрафом, який залежать від локації та розміру ялинки. Тому порушникам, які зрубали хвойне дерево доведеться заплатити:

у лісах - від 599 до 2 709 грн

у межах міста та інших населених пунктів - від 1152 до 1852 грн

у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду - від 908 до 4 132 грн.

У лісівників можна купити ялинку чи сосну у горщику, а також отримати кваліфіковані поради стосовно того, як після свят пересадити дерево та доглядати за ним.

Новорічні ялинки спеціально кронують для того, щоб гілочки були густими, а хвоя - пишною.

Купуючи дерево офіційно, ви сплачуєте податки, з яких формується бюджет вашої громади та всієї країни.