В новом путинском проекте заметили сепаратистку из Закарпатья и "любовницу Януковича"

Обе в разное время сбежали из Украины в РФ, а теперь колесят по оккупированной территории на Донбассе и в Харьковской области и снимают пропагандистские ролики и материалы, оправдывают зверства захватчиков идеалами "русского мира".

Недавно хакеры взломали и выложили в сеть документы с переписками этого "Международного общественного движения "Внуки"", в том числе и с письмами к президенту РФ Владимиру Путину с отчетами о проделанной работе, и восхвалениями его агрессии против Украины. Материалы также свидетельствуют о причастности российских спецслужб к созданию движения, рассказывают о запуске проекта и подборке его членов.

Письма "Внуков" Путину и презентация проекта, прошедшая в Москве 26 апреля (фото: glavcom.ua)

Лидером этого движения была поставлена "политическая русинка" Татьяна Поп, которая перед этим руководила российским проектом "Эхо Киева", что потерпел фиаско, несмотря на долгое солидное финансирование Кремлем. Она также занималась еще целым рядом антиукраинских акций, часто светилась на пропагандистских СМИ, рассказывала "о притеснениях" и "националистах", хотя уехала из Украины почти 10 лет назад.

В 2019-м уроженка Хуста приняла гражданство РФ. В "Миротворце" есть ее профиль.

Татьяну Поп обвиняли в разжигании межнациональной розни (фото: скрин myrotvorets.center)

Также участницей "Внуков" стала бывшая журналистка Елена Березовская, сбежавшая в РФ сразу после Революции Достоинства. Там она возглавила пропагандистское издание "Украина.ру". В 2016 году попала под санкции СНБО. На "Миротворце" также есть ее "анкета".

Березовской ранее приписывали любовную связь с президентом-беглецом, но сама она себя называла "не любовницей, а другом Януковича". Снимала фейковые сюжеты и фильмы про российско-украинскую войну на Донбассе, в частности в 2015 году про детей из зоны проведения АТО, добавив в заставку кадры, не имеющие никакого отношения к событиям в Украине, а отснятые в Беслане в 2008-м и Узбекистане в 2010-м годах.

Пропагандистка Елена Березовская (фото: скрин myrotvorets.center)

Еще среди активистов кремлевского движения - сбежавший из Украины в Россию после Евромайдана коллаборант Андрей Будяк. Он тоже попадал в раздел "Чистилище" базы "Миротворец".

Андрей Будяк организовывал проплаченные антиукраинские акции (фото: скрин myrotvorets.center)