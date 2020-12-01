Новогодние елки в Украине: где купить самые дешевые

Сколько будет стоить елка в Украине (Фото: pixabay.com)

Елки в Украине в 2020 году поднялись в цене

В Украине начался декабрь и это значит, что совсем скоро начнут работать елочные и новогодние рынки. Цены на елки в 2020 году выросли практически во всех областях, и, чтобы принести домой пушистую красавицу, придется выложить немаленькую сумму.

Как сообщили в Государственном лесном агентстве, средняя отпускная оптовая цена за одно дерево составит 75 гривен. Елки от 1 до 2 метров в лесхозах будут стоить от 47 до 120 гривен. А вот лесные красавицы от 2до 3 метров будут реализовываться на предприятиях от 150 гривен.

Стоит отметить, что это отпускная цена для оптовых покупателей и цена на рынках будет выше.

Самые дешевые живые елки будут в 2020 году в Харькове. Там цены стартуют от 48 гривен за одно дерево. В Полтаве и Шацке – от 50-55 гривен за дерево.

А вот на западе Украины елки будут самыми дорогими. В Черновцах цены стартуют от 109 гривен за елку, в Ивано-Франковске от 120 гривен. В Киеве чуть дешевле – 106 гривен за дерево.

В других областях Украины цены на новогодние деревья будут колебаться от 70 до 100 гривен.

В 2020 году планируется реализовать более 500 тысяч елок. Самые популярные деревья в Украине:

Сосна обыкновенная

Сосна Палласа (крымская)

Ель европейская (смерека)

Ель белая (пихта)

В Гослесагентстве напомнили, что покупать елки нужно только в государственных лесохозяйственных предприятиях, а на рынках – только у продавцов, которые могут предоставить разрешение.

"Покупать стоит только так называемые легальные елки, оснащены защитными бирками для электронного учета, которые делают невозможным обращение деревьев, полученных преступным браконьерским путем. Бирка со штрих-кодом содержит информацию о происхождении деревца - область заготовки, название лесозаготовителю и его подчинения. Благодаря этому каждый покупатель из собственного смартфона может проверить, откуда елка. Для этого нужно зайти на сайт yalіnka.info и ввести номер бирки", - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько выходных дней будет в Украине в декабре.

А также рассказывали о том, что в Египте из-за пандемии отменили новогодние вечеринки.