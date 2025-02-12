Новий тренд для схуднення - імбир натщесерце. Що це таке і чи працює?

Що відомо про шоти з імбирем натщесерце?

Імбирні шоти - це невеликі дози концентрованого імбирного соку, часто в поєднанні з іншими інгредієнтами, такими як лимон, мед або куркума. Зазвичай їх вживають одним ковтком і рекламують як швидкий і ефективний спосіб отримати переваги імбиру та схуднути.

Які корисні властивості імбиру?

Протизапальні властивості

Імбир містить біоактивні сполуки, які можуть допомогти зменшити запалення в організмі.

Покращує травлення

Може полегшити проблеми з травленням, такі як нудота, розлад травлення та розлад шлунку.

Зміцнення імунної системи

Завдяки своїм антиоксидантам імбир може допомогти зміцнити імунну систему та боротися із застудою.

Підвищення енергії

Багато людей повідомляють, що відчувають більше енергії після вживання імбиру, що може бути корисним для початку дня або перед тренуваннями.

Ці шоти готуються з тертого та очищеного імбиру, лимонного та апельсинового соку та меду. Ви також можете додати куркуму, щоб додати ще один смак.