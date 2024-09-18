Новий штам коронавірусу більш заразний, ніж всі інші: які його симптоми

Що відомо про новий штам коронавірусу

Цей штам є гібридом раніше виявлених підваріантів Омікрону – KS.1.1 (FLiRT) та KP.3.3. Особливістю XEC є мутації в молекулах - будівельних блоках вірусу, що робить його більш ефективним у зв'язуванні з клітинами людини.

Загалом, всі лікарі повідомляють, що штам тільки починає поширюватися по всьому світу, але він стане домінуючим.

Це займе багато тижнів, пару місяців, перш ніж інфекція захопить людство і викличе нову хвилю.

Вперше цей штам був виявлений у Німеччині 15 червня, і є побоювання, що холодна погода призведе до значного збільшення випадків.

Повний список симптомів, на які слід звернути увагу

Симптоми нового штаму типові для застуди та грипу, вони включають:

Задишка

Висока температура

Постійний кашель

Втрата смаку або запаху

Відчуття втоми або виснаження.

Більшість людей одужують після COVID-19 протягом кількох тижнів, проте в деяких захворюваннях протікає довше.