Новий метод схудненння 30:30:30 обіцяє вам швидко позбутися жиру: у чому він полягає

Біолог розказав про надійний та ефективний спосіб схуднути та позбутися жиру в проблемних місцях. Для цього не потрібно виснажувати себе довгими тренуваннями, після яких ви відчуваєте себе знесиленими.

Що саме треба робити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok біолога Гарі Брека.

В чому полягає метод схуднення

Розробив цей метод гуру здорового способу життя Тімоті Ферріс. Він також є автором книги "Тіло за 4 години".

"Я ніколи в житті не бачив нічого, що розтоплювало б жир у людини швидше, ніж ця дієта", - повідомив біолог.

Цей метод дуже простий і може сподобатися багатьом з вас. Через 30 хвилин після пробудження вам потрібно з’їсти 30 грамів білка, а потім протягом 30 хвилин виконувати серцево-судинні вправи, тобто кардіо.

При цьому ваш пульс не повинен перевищувати 135 ударів на хвилину.

За словами біолога, головна ідея методу полягає в тому, що білок білок насичує організм і допомагає спалювати жир.

Якщо метод біолога вас недостатньо переконав, зареєстрований дієтолог Тара Шмідт каже, що правило 30-30-30 виділяється як один із найбільш надійних варіантів, які можна знайти в соціальних мережах.

Але, щоб дійсно досягти успіху за допомогою цього методу, вам також потрібно створити дефіцит калорій.

Зазначимо, що білок перед тренуванням здатен забезпечити організм необхідною кількістю енергії. За словами багатьох людей, хто спробував метод, стверджують, що дієта 30:30:30 реально працює.