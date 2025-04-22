Новий "Холостяк" Тарас Цимбалюк спровокував запеклі суперечки в мережі пікантним фото

Популярний український актор Тарас Цимбалюк, який став новим героєм шоу "Холостяк" , вкотре похизувався новими фото в досить відвертому образі.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його пост в Instagram.

У новій серії фото зірка українських телесеріалів похизувався накачаним тілом з безліччю татуювань у білій майці та джинсах.



Тарас Цимбалюк показав нові фото (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Однак останнє фото, на якому він постав без штанів, але в спідній білизні і зав'язаному на поясі светрі, викликало палкі суперечки в мережі серед його підписниць.



Новий "Холостяк" (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Як відреагували в мережі

Шанувальниці актора тут же почали коментувати неоднозначне фото в спідній білизні. Деякі вважають, що актор сильно "красується" і вважають це проявом нарцисизму, інші пишуть, що таким чином він підвищує інтерес аудиторії до майбутнього сезону "Холостяка":

"Нарцис. Закоханий у себе по вуха"

"Це прогрів до "Холостяка"?"

"Уже майже всі українки повернулися з-за кордону і розлучилися з чоловіками, щоб потрапити на "Холостяк", а тут такий бонус"

"Ясно. У новому "Холостяку" буде пошліть та "юзати" дівчат"

"А останнє фото прямо провокуюче"

"Ви на останньому фото забули надіти штанці, але око, звісно, порадували".



Цимбалюк показав нове фото (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

До слова, це вже не перша фотосесія актора в досить відвертому образі. Він часто публікує у своєму блозі подібний контент.

Що відомо про участь Цимбалюка в новому сезоні "Холостяка"

Зазначимо, що 18 квітня телеканал СТБ оголосив ім'я нового героя шоу "Холостяк", яке вийде на екрани вже восени цього року. Ним став актор Тарас Цимбалюк.

Він уже був двічі одружений, а нещодавно розійшовся зі своєю дівчиною - власницею київського ресторану Fish Fetish і бренду одягу GOT'S label Світланою Готочкіною. Пара була у стосунках близько двох років.

У мережі неоднозначно сприйняли новину про нового холостяка. Одні користувачі з радістю прокоментували її, а інші згадали скандали за участю актора, зокрема про прослуховування російськомовної музики.