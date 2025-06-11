Новий фільм про Диво-жінку вийде без Галь Гадот: що відомо

Студія DC готує новий фільм про Диво-жінку, але без Галь Гадот. Зірка не повернеться до ролі Діани Прінс у перезапущеному кіновсесвіті Джеймса Ґанна.

Що відомо про новий фільм, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Entertainment Weekly .

"Диво-жінка" повертається

Режисер Джеймс Ґанн, який в липні презентує Супермена, потішив новиною про перезапуск ще однієї легендарної історії. В розробці новий фільм про Диво-жінку!

"Ми працюємо над "Диво-жінкою". Сценарій пишеться просто зараз", - сказав він.

Він також підтвердив, що роль Диво-жінки в новому кіновсесвіті DC ще не затверджена.

Паралельно з цим готується серіал "Paradise Lost" для HBO. Він буде присвячений амазонкам з Теміскіри, але не самій Диво-жінці.

Що відомо нову "Диво-жінку" (кадр з фільму)

Без Галь Гадот

В новій історії ізраїльська акторка зніматися не буде. Після перезапуску DCU під керівництвом Ґанна та Саффрана усі плани щодо третьої частини "Диво-жінки" з Гадот було скасовано.

Режисерка Петті Дженкінс, яка працювала над першими двома частинами, тоді заявила, що не мала жодного впливу на ситуацію.

"Я була відкрита до будь-яких пропозицій, але, вочевидь, не мала жодного впливу. Вони були надто зайняті глобальними змінами", - розповіла вона у 2022 році.

Галь Гадот (фото: instagram.com/gal_gadot)​​​​​​​

Нагадаємо, акторка втілила Диво-жінку у двох фільмах 2017-го та 2020 року.

Вперше вона з’явилася в образі персонажки у фільмі "Бетмен проти Супермена" 2016-го.

Також її героїня була у "Лізі справедливості" і як камео у "Шазамі" та "Флеші".