Новинский мог заразить Онуфрия коронавирусом: появились детали

Вадим Новинский заразился коронавирусом - народный депутат узнал о диагнозе после того, как 15 апреля прошел тестирование. Политик признался, что не чувствует никаких симптомов COVID-19, температура поднялась минимально - 36,8, а компьютерная томография легких не определила отклонений от нормы.

Политик в комментарии РБК-Украина отметил, что старался соблюдать все карантинные меры, но имел "несколько контактов с людьми, которые заболели".

По рекомендации врачей нардеп отправится на несколько дней в больницу.

Также Новинский прокомментировал вероятность заразиться от кого-то из священнослужителей Киево-Печерской Лавры, где уже подтвердили почти 100 случаев коронавируса и заявил, что "вокруг Лавры сейчас слишком много спекуляций", и "священники - тоже люди и они тоже могут болеть".

Отметим, что вчера, 14 апреля, Новинский встречался с предстоятелем УПЦ МП Онуфрием, когда передавал 850 тысяч медицинских масок, закупленных его Фондом в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

75-летний Онуфрий поблагодарил политика и бизнесмента и благословил.

"Пусть Господь дает вам силы, благословляю вас", - сказал он.

Также на сайте опубликовано фото Новинского и Онуфрия с их встречи. Как видно на снимке, они оба без рекомендованных медиками в условиях карантина масок.

Инфицированный коронавирусом Новинский встречался с Онуфрием (Фото: news.church.ua)

Как говорится в сообщении информационно-просветительского отдела УПЦ, эти маски будут раздавать в приходах Московского патриархата в Украине верующим, которые примут решение принять участие в праздничных Пасхальных богослужениях в период усиленного карантина.

Как подчеркивают в Минздраве, маска предназначена для уменьшения выделения возбудителей инфекционных болезней из дыхательных путей. Также маска предотвращает лишние прикосновения руками к лицу. Риск занесения инфекции на слизистые значительно уменьшается.

Добавим, что согласно результатам анализа и моделирования СНБО возможного варианта распространения коронавируса COVID-2019 в Украине, возрастные группы от 60 до 69 лет являются так называемыми "группами риска", а от 70 лет и старше - повышенного .

Напомним также, что предстоятель УПЦ МП разрешил верующим участвовать в пасхальных богослужениях на улице возле храмов, хотя ПЦУ и УГКЦ приняли решение из-за вспышки коронавируса и ограничительных мероприятий отказаться от общих посвящений во время Пасхальных праздников в храмах и на прихрамовых территориях и настоятельно рекомендовали верующим оставаться дома, а церковные службы смотреть онлайн.