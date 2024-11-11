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Нові рекомендації щодо запобігання інсульту: що треба знати українцям

У CША випустили нові рекомендації щодо профілактики інсульту (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Інсульт стан найпоширенішою причиною смерті людей. У США випустили нові рекомендації, які допоможуть запобігти інсульту та хвороби серця.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на медичний журнал AHA Journals.

Що таке інсульт та чим він небезпечний

Що відомо про нові рекомендації

Середземноморська дієта

Американська асоціація інсульту (ASA) випустила оновлені рекомендації щодо первинної профілактики хвороби.

Наукові дані твердять, що профілактику інсульту слід починати в ранньому віці, оскільки невизначений і некерований ризик спричиняє пошкодження артерій, мозку та серця за багато років до того, як хвороба проявиться.

середземноморської дієти

Продукти так званої середземноморської дієти, такі як фрукти, овочі, цільні зерна та оливкова олія можуть допомогти знизити рівень холестерину. До того ж варто обмежити споживання червоного м’яса та інших джерел насичених жирів. Натомість отримуйте білок із бобів, горіхів, птиці, риби та морепродуктів.

Рекомендації також підкреслюють необхідність фізичної активності, яка корисна для здоров’я серцево-судинної системи.

Застосування ліків

Рекомендації пропонують використовувати агоністи глюкагоноподібного рецептора протеїну-1 за показами. Вони ефективні не лише для покращення лікування діабету 2 типу, але й для зниження ваги та ризику серцево-судинних захворювань та інсульту. 

Ці ліки радять використовувати людям з діабетом і високим серцево-судинним ризиком або встановленими серцево-судинними захворюваннями.

нгібітори пропротеїнової конвертази

Профілактика інсульту, пов’язаного з вагітністю, може бути досягнута насамперед через лікування гіпертензії. Експерти радять лікувати підтверджений систолічний АТ ≥ 160 мм рт.ст. або діастолічний тиск  ≥ 110 мм рт.ст. під час вагітності та протягом 6 тижнів після пологів, щоб зменшити ризик смертельного внутрішньомозкового крововиливу у матері.

 

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