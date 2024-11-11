Нові рекомендації щодо запобігання інсульту: що треба знати українцям

Інсульт стан найпоширенішою причиною смерті людей. У США випустили нові рекомендації, які допоможуть запобігти інсульту та хвороби серця.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на медичний журнал AHA Journals .

Що таке інсульт та чим він небезпечний

Інсульт виникає, коли приплив крові до частини мозку блокується або лопається кровоносна судина в мозку. Це позбавляє мозок кисню, що може спричинити пошкодження, яке може призвести до труднощів з мисленням, ходьбою або навіть смерті.

Три найпоширеніші симптоми інсульту включають слабкість у тілі і проблеми з мовленням. Оскільки пошкодження мозку може статися швидко, то варто вчасно звернутися до лікаря та лікувати інсульт.

Що відомо про нові рекомендації

Середземноморська дієта

Американська асоціація інсульту (ASA) випустила оновлені рекомендації щодо первинної профілактики хвороби.

Наукові дані твердять, що профілактику інсульту слід починати в ранньому віці, оскільки невизначений і некерований ризик спричиняє пошкодження артерій, мозку та серця за багато років до того, як хвороба проявиться.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань, до 80% інсультів можна запобігти за допомогою середземноморської дієти , фізичних вправ та визначення факторів ризику.

Продукти так званої середземноморської дієти, такі як фрукти, овочі, цільні зерна та оливкова олія можуть допомогти знизити рівень холестерину. До того ж варто обмежити споживання червоного м’яса та інших джерел насичених жирів. Натомість отримуйте білок із бобів, горіхів, птиці, риби та морепродуктів.

Обмежте вживання продуктів із високим ступенем обробки, а також напоїв із великою кількістю доданого цукру. Це може зменшити споживання калорій, що допомагає тримати вагу в нормі.

Важливість спорту

Рекомендації також підкреслюють необхідність фізичної активності, яка корисна для здоров’я серцево-судинної системи.

Доктор Шон Дьюк - кардіолог з Медичного центру Університету Міссісіпі розповів, що люди, які ведуть малорухливий спосіб життя завдають собі великої шкоди.

За словами невролога Шеріл Бушнелл з Медичної школи Університету Уейк-Форест, якщо вставати і ходити принаймні 10 хвилин на день, то це вже може значно знизити ризик.

Американська асоціація серця також рекомендує принаймні 150 хвилин помірної аеробіки або 75 хвилин інтенсивної активності на тиждень. Ходіть у спортзал, гуляйте чи бігайте, адже це найпростіше, що має велику користь для здоров'я.

Застосування ліків

Рекомендації пропонують використовувати агоністи глюкагоноподібного рецептора протеїну-1 за показами. Вони ефективні не лише для покращення лікування діабету 2 типу, але й для зниження ваги та ризику серцево-судинних захворювань та інсульту.

Ці ліки радять використовувати людям з діабетом і високим серцево-судинним ризиком або встановленими серцево-судинними захворюваннями.

Було доведено, що агоністи глюкагоноподібних пептидних рецепторів не тільки різко знижують рівень цукру в крові у пацієнтів з діабетом, але також призводять до значної втрати ваги.

Ще один клас препаратів - і нгібітори пропротеїнової конвертази типу 9 (PCSK9) виявилися дуже ефективними для зниження холестерину та інсульту.

Здоров'я жінок

Профілактика інсульту, пов’язаного з вагітністю, може бути досягнута насамперед через лікування гіпертензії. Експерти радять лікувати підтверджений систолічний АТ ≥ 160 мм рт.ст. або діастолічний тиск ≥ 110 мм рт.ст. під час вагітності та протягом 6 тижнів після пологів, щоб зменшити ризик смертельного внутрішньомозкового крововиливу у матері.

Ендометріоз, передчасне виснаження яєчників (до 40 років) і ранній початок менопаузи (до 45 років) пов’язані з підвищеним ризиком інсульту.