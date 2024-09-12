Нові фільми про маніяків та серійних вбивць. 5 кінострічок, від яких аж волосся стане дибки

"Довгоніг"

Моторошний фільм розповість про дуже заплутану історію. Містичні смерті та безліч таємниць - ви затамуєте подих і не зможете відірватися аж до фіналу. А головний герой, якого зіграв Ніколас Кейдж, полоскоче нерви навіть тим, хто вважає себе справжнім сміливцем.

"Збирач кісток"

Кримінальний трилер розповість про пошуки вбивці, якого ніхто не може спіймати. І все настільки заплутано, що начальник поліції, команда якого розслідує справу, починає шукати підозрюваних серед своїх підлеглих.

"Почерк кілера"

Фільм розповість про двох детективів, які беруться за одну справу. І пошук вбивці раптово отримує нові деталі. Виявляється, що один з детективів вже виходив на слід маніяка, але так і не зумів його знайти.

"Що зробила Дженніфер"

Документальний та дуже моторошний фільм розповідає про дівчину, яка телефонує до служби порятунку й розповідає, що на її родину напав вбивця. Її мати гине, а батько впадає в кому. І потім виявляється, що головна героїня може дещо приховувати.

"Западня"

Психологічний трилер про серійного вбивцю "М'ясника". Історія змусить вас перебувати в напрузі до останнього кадру. Навіть те, що ви одразу дізнаєтеся, хто виявився вбивцею, не зробить сюжет менш цікавим.