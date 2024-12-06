Модні тренди минулого. Де в Києві і Львові купити вінтажні речі

Київ

Manhattan's Babe

Це великий магазин вінтажних одягу та прикрас. На сайті крамнички є окремий розділ з дизайнерськими речами. Тут можна придбати автентичні вироби від світових брендів: Gucci, Cartier, Balmain тощо.

Вартість на позиції коливається залежно від цінності речі та бренду. Найдорожчою сукнею на сайті є коктейльна від дизайнера Крістіана Діора 1953 року. Її ціна - 10 000 доларів. До речі, в наявності її вже немає.

Вінтажна сукня 1953 року від Dior вартістю 10 000 доларів (фото: manhattansbabesvintage.com)

Адреса: вулиця Лейпцизька, 13-А.

Подільський шук

"Трушна благодійна барахолка на Подолі", як вони самі себе називають. Вони щомісяця влаштовують великі ярмарки, де представляють крафтових виробників чи продавців вінтажу та збирають допомогу захисникам України.

Зимовий "Шук" уже прогримів 1 грудня. Там можна було придбати прикраси ручної роботи, вінтажні світильники, аксесуари з переробленого одягу тощо.

"Барахолка" від Подільського шуку в Києві (фото: instagram.com/podilskyi.shuk)

Вінтажне відділення "Коник"

Це магазин вінтажного взуття в Києві. Часто тут можна зустріти справді нестандартні та цікаві пари, які ви не знайдете у більшості магазинів.

З новинок кілька пар взуття від Dr. Martens. Ціни на них варіюються від 3 200 до 6 000 гривень.

Нове взуття від Dr. Martens (фото: Telegram-канал "Коник")

На сайті можна також придбати цікавий одяг, сумки та аксесуари.

Адреси: вулиця Велика Житомирська, 21; вулиця Золотоворітська, 6-А.

Лавка сороки

Невелику крамничку з вінтажними та антикварними прикрасами у 2013 році відкрила випускниця "Києво-Могилянської академії" Тетяна Паламар.

У "Лавці" можна знайти прикраси на будь-який смак: від брошок і каблучок до чоловічих прикрас. Цікаво, що всі аксесуари родом з різних країн та епох.

Вінтажні прикраси з крамнички "Лавка сороки" (фото: instagram.com/lavka.soroki)

Адреса: вулиця Межигірська 22, офіс 14. Проте наразі офіс зачинили на невизначений термін, тому замовлення можна робити через сайт.

Львів

Garage Vintage

Цей магазин спеціалізується лише на антикварних і вінтажних меблях з Європи. Тому якщо хочете доповнити свою кухню віденськими стільцями, вам сюди.

У крамниці також займаються реставрацією меблів, щоб вони мали кращий вигляд і довше служили новим власникам. На сторінці в Instagram можна також знайти приклади поєднання меблів в інтер'єрі.

Відреставровані вінтажні меблі (фото: instagram.com/garage_vintage_lviv)

До слова Garage Vintage - це сімейний бізнес подружжя. Нещодавно чоловік Костянтин мобілізувався.

Адреса: вулиця Яблонської, 31. Про візит потрібно домовлятися заздалегідь зі співвласницею Юлею.

Lviv Antiques

Антикварна онлайн-крамничка, що розташована у Львові, представляє різноманітні старовинні речі різних епох. Багато товарів присвячені українському декоративно-ужитковому мистецтву.

Якщо ви поціновувач історії, то можете придбати, наприклад, млинок для кави, який міг використовувати Юрій Кульчицький для створення кави по-віденськи.

Антикваріатні речі, які можна придбати у вінтажному магазині (фото: instagram.com/lviv_antiques)

З кожного продажу 15% прибутку власник передає на ЗСУ.

Адреса: вулиця Театральна 23-А.

Бабка

Однією з головних цінностей магазину є культура свідомого споживання. Купуючи вінтажні речі, які є вживаними, ви даєте їм друге життя, тим самим скорочуючи кількість відходів.

"Бабка" зосереджує свій асортимент здебільшого на декорі для дому. У магазині є багато варіантів різних свічників, оригінального посуду та інших дрібниць, які вишукано доповнюють інтер'єр.

У крамниці "Бабка" можна придбати багато різних свічників (фото: instagram.com/babka.ua)

Адреса: власниці повідомляють місце шоуруму в приватних повідомленнях.