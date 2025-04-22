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Нове правило на "Оскарі" шокувало мережу: "Вони не робили цього раніше?"

Кіноакадемія вразила новим правилом на "Оскарі" (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Американська кіноакадемія оновила правила присудження щорічної премії "Оскар". Одна з головних новацій одразу стала предметом обговорення - тепер члени Академії повинні обов'язково переглянути всі номіновані в категорії фільми!

Детальніше про зміни на "Оскарі" та реакцію користувачів розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що відомо про оновлені правила премії "Оскар"

Американська академія кінематографічних мистецтв і наук затвердила нові правила нагородження, оновлені правила промокампанії та ключові дати майбутньої 98-ї церемонії вручення премії "Оскар". Зокрема організатори запровадили наступні зміни:

  • нагорода за досягнення у кастингу;
  • розширене право на участь для міжнародних режисерів;
  • нові дедлайни для подачі заявок у кількох категоріях;
  • оновлені правила промокампанії;
  • уточнені інструкції щодо використання ШІ в кіновиробництві;
  • обов'язковий перегляд фільмів-номінантів для голосування.

Останнє правило привернуло особливу увагу авдиторії.

Що відомо про обов'язковий перегляд фільмів-номінантів

Щоб проголосувати у фінальному раунді, члени Академії мусять подивитися усі фільми, номіновані в їхній категорії. Вони матимуть доступ до бюлетенів фінального туру лише в тих категоріях, у яких підтвердили перегляд всіх фільмів-номінантів.

Академія буде відстежувати дотримання умов через свою онлайн-платформу Academy Screening Room. Якщо фільм був переглянутий на фестивалях, показах тощо, учасник голосування має пройти спеціальне анкетування, вказавши інформацію про перегляд. 

Це правило вже діяло для голосування в категоріях "Найкращий міжнародний повнометражний фільм", "Найкращий анімаційний повнометражний фільм" та "Найкращий короткометражний фільм", а тепер поширюється на всі категорії. Метою такого нововведення є спроба запобігти "голосуванню в обхід" та заохотити виборців ухвалювати більш усвідомлені рішення.

Як відреагували в мережі

Новина про обов'язковий перегляд фільмів-номінантів викликала бурхливу реакцію серед користувачів. Одні почали жартувати, що таке правило мало існувати завжди, інші - критикувати Академію. 

  • "Тепер останні 20 років "Оскар" має більше сенсу!"
  • "Вони не робили цього (дивилися всі фільми - ред) раніше?"
  • "Мені здається, що всі "Оскари" мають бути перевидані. Як вони раніше не дивилися кожен фільм?"
  • "Ось чому ці лайнові фільми отримували "Оскари" замість тих, що були фаворитами фанатів?"
  • "Мали зробити це раніше, але краще пізно, ніж ніколи".
  • "Це чесно пояснює багато смішних номінацій, які ми бачили в минулому".
 Користувачі про нові правила на "Оскарі" (скриншот)

Як відомо, 98-ма церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 15 березня 2026 року. Номінації будуть оголошені 22 січня.

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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Variety, коментарі користувачів в X.com, Threads.

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