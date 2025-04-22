Нове правило на "Оскарі" шокувало мережу: "Вони не робили цього раніше?"

Американська кіноакадемія оновила правила присудження щорічної премії "Оскар". Одна з головних новацій одразу стала предметом обговорення - тепер члени Академії повинні обов'язково переглянути всі номіновані в категорії фільми!
Детальніше про зміни на "Оскарі" та реакцію користувачів розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Американська академія кінематографічних мистецтв і наук затвердила нові правила нагородження, оновлені правила промокампанії та ключові дати майбутньої 98-ї церемонії вручення премії "Оскар". Зокрема організатори запровадили наступні зміни:
Останнє правило привернуло особливу увагу авдиторії.
Щоб проголосувати у фінальному раунді, члени Академії мусять подивитися усі фільми, номіновані в їхній категорії. Вони матимуть доступ до бюлетенів фінального туру лише в тих категоріях, у яких підтвердили перегляд всіх фільмів-номінантів.
Академія буде відстежувати дотримання умов через свою онлайн-платформу Academy Screening Room. Якщо фільм був переглянутий на фестивалях, показах тощо, учасник голосування має пройти спеціальне анкетування, вказавши інформацію про перегляд.
Це правило вже діяло для голосування в категоріях "Найкращий міжнародний повнометражний фільм", "Найкращий анімаційний повнометражний фільм" та "Найкращий короткометражний фільм", а тепер поширюється на всі категорії. Метою такого нововведення є спроба запобігти "голосуванню в обхід" та заохотити виборців ухвалювати більш усвідомлені рішення.
Новина про обов'язковий перегляд фільмів-номінантів викликала бурхливу реакцію серед користувачів. Одні почали жартувати, що таке правило мало існувати завжди, інші - критикувати Академію.
Як відомо, 98-ма церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 15 березня 2026 року. Номінації будуть оголошені 22 січня.
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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Variety, коментарі користувачів в X.com, Threads.