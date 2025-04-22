Нове правило на "Оскарі" шокувало мережу: "Вони не робили цього раніше?"

Американська кіноакадемія оновила правила присудження щорічної премії "Оскар". Одна з головних новацій одразу стала предметом обговорення - тепер члени Академії повинні обов'язково переглянути всі номіновані в категорії фільми!

Детальніше про зміни на "Оскарі" та реакцію користувачів розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що відомо про оновлені правила премії "Оскар"

Американська академія кінематографічних мистецтв і наук затвердила нові правила нагородження, оновлені правила промокампанії та ключові дати майбутньої 98-ї церемонії вручення премії "Оскар". Зокрема організатори запровадили наступні зміни:

нагорода за досягнення у кастингу;

розширене право на участь для міжнародних режисерів;

нові дедлайни для подачі заявок у кількох категоріях;

оновлені правила промокампанії;

уточнені інструкції щодо використання ШІ в кіновиробництві;

обов'язковий перегляд фільмів-номінантів для голосування.

Останнє правило привернуло особливу увагу авдиторії.

Що відомо про обов'язковий перегляд фільмів-номінантів

Щоб проголосувати у фінальному раунді, члени Академії мусять подивитися усі фільми, номіновані в їхній категорії. Вони матимуть доступ до бюлетенів фінального туру лише в тих категоріях, у яких підтвердили перегляд всіх фільмів-номінантів.

Академія буде відстежувати дотримання умов через свою онлайн-платформу Academy Screening Room. Якщо фільм був переглянутий на фестивалях, показах тощо, учасник голосування має пройти спеціальне анкетування, вказавши інформацію про перегляд.

Це правило вже діяло для голосування в категоріях "Найкращий міжнародний повнометражний фільм", "Найкращий анімаційний повнометражний фільм" та "Найкращий короткометражний фільм", а тепер поширюється на всі категорії. Метою такого нововведення є спроба запобігти "голосуванню в обхід" та заохотити виборців ухвалювати більш усвідомлені рішення.

Як відреагували в мережі

Новина про обов'язковий перегляд фільмів-номінантів викликала бурхливу реакцію серед користувачів. Одні почали жартувати, що таке правило мало існувати завжди, інші - критикувати Академію.

"Тепер останні 20 років "Оскар" має більше сенсу!"

"Вони не робили цього (дивилися всі фільми - ред) раніше?"

"Мені здається, що всі "Оскари" мають бути перевидані. Як вони раніше не дивилися кожен фільм?"

"Ось чому ці лайнові фільми отримували "Оскари" замість тих, що були фаворитами фанатів?"

"Мали зробити це раніше, але краще пізно, ніж ніколи".

"Це чесно пояснює багато смішних номінацій, які ми бачили в минулому".

Користувачі про нові правила на "Оскарі" (скриншот)

Як відомо, 98-ма церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 15 березня 2026 року. Номінації будуть оголошені 22 січня.