Нове дослідження змінить підхід до лікування хвороби Альцгеймера: що вдалося виявити вченим

Під час дослідження посмертної тканини мозку пацієнта з деменцією вченим вдалося виявити у білій речовині, що складається з мієлінізованих аксонів, особливий вид загибелі клітин, що прискорює зниження когнітивних функцій.

Цей особливий вид загибелі клітин називається ферроптоз і викликаний накопиченням і токсичним впливом заліза. При цьому процесі руйнуються імунні клітини мозку при хворобі Альцгеймера та судинній деменції.

Імунні клітини мозку, мікроглія, гинуть, виконуючи роботу з прибирання "непотрібних" клітин. Однак, якщо "сміттям" були частинки мієліну, багаті на залізо, то виникає ефект снігового кому, при якому гинуть і інші клітини.

Мієлін створює захисний шар навколо нервів і ушкоджується внаслідок неврологічного стресу. Це призводить до ферроптозу – загибелі мікрогліальних клітин у білій речовині мозку.

"Всі знають, що мікроглії активізуються, щоб опосередкувати запалення. Але ніхто не знав, що вони гинуть у такій великій кількості. Навіть дивно, що ми раніше не звернули цього нюансу уваги", - пишуть автори дослідження.

І хоча придушення ферроптозу сприймається як мета лікування Альцгеймера, нове відкриття дозволить зовсім інакше поглянути на розробку нових методів лікування цього захворювання. Можливо, вченим вдасться уповільнити прогрес нейродегенеративних захворювань.

"Ми пропустили основну форму загибелі клітин при хворобі Альцгеймера та судинній деменції. Ми не приділяли достатньо уваги мікроглії як уразливим клітинам та ушкодженням речовини головного мозку", - наголошують дослідники.

Тепер у фармацевтичних компаній з'явиться нова мета - створити сполуки, які обмежать дегенерацію мікроглії. Це дозволить створити абсолютно нові ефективні препарати для лікування деменції та хвороби Альцгеймера.