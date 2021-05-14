Новая волна COVID-19 ждет украинцев летом: иммунолог рассказал о новом локдауне

Новая вспышка затронет большое количество украинцев, считает медик. По его расчетам, около 20 миллионов граждан страны с вирусом еще не контактировали.

"В Украине зафиксировано почти 2,2 миллиона клинических случаев коронавируса. Клинически выраженными формами болеют порядка 15% человек, контактировавших с вирусом. Соответственно, всего около 20 миллионов человек уже контактировали с вирусом. То есть половина населения. Еще 20 миллионов с вирусом не контактировали", - рассказал Галимский.

Опасность для людей составляет новый штамм COVID-19, уверен специалист.

"Если в Украине появится более заразный штамм вируса, у нас есть "горючий материал" 20 миллионов человек, плюс 1-2% от 20 миллионов человек, уже контактировавших с вирусом, которые могут заболеть повторно", - пояснил эксперт.

Также Галимский ответил, что в Украине нет надлежащего эпидрасследования, это очень усложняет ситуацию.

"Но чтобы выявлять контактных и источник заражения, нужно проводить эпидрасследование. А проводить его некому – подготовленных эпидемиологов, которые пришли бы в очаг, просто нет. Хотели было обязать это делать семейных врачей, но семейники завалены лечебной работой, а медреформа от визитов на дом их освободила", - отметил медик.